Yeison Mejía revela por qué fichó por Marathón y responde a críticas por su físico

San Pedro Sula, Honduras.

El extremo respondió a las críticas por su estado físico, habló de las aspiraciones del equipo en la Copa Centroamericana, compartió sus primeras impresiones sobre la institución tras incorporarse al club.

En su primera entrevista como futbolista de Marathón con DIARIO LA PRENSA, Yeison Mejía abordó varios de los temas que han generado expectativa desde su llegada al conjunto verdolaga.

También dio su punto de vista sobre la continuidad del VAR (FVS) en la Liga Nacional, dejando claras sus expectativas tanto a nivel personal como colectivo.

Yeison Mejía, nuevo jugador de Marathón. ¿Cómo te sentís al volver a representar ahora a tu tercer equipo grande en tu carrera?

Contento, agradecido con Dios por esta bonita oportunidad que Marathón me abrió la puerta de su casa. Muy contento por esta bonita oportunidad y no tengo duda de que voy a dar lo mejor de mí y aportarle mi granito de arena al equipo para conseguir todos los objetivos trazados.

Este equipo tiene varios excompañeros que tuviste en Motagua. ¿Eso fue un plus para tu decisión de venir a Marathón?

Sí, claro. Creo que con casi la mayoría de los que están ahí me llevo bien, y con jugadores con los que ya había estado de igual manera. Alberth, que desde casi los 15 años me llevo muy bien con él, y contento, contento la verdad. Creo que eso es muy bueno, ya que hay que hacer un buen grupo, que tengamos una competencia sana, que el que juegue, el compañero lo pueda apoyar. Y bueno, vamos a dar todo por el todo para poder levantar este equipo y poder buscar el título, que esa es la mentalidad.

¿Qué te has encontrado de diferente con Marathón a otros equipos?

La verdad que todo bonito: la sede, el gimnasio... La verdad que uno tiene todo para seguir creciendo como futbolista. Los entrenos han sido de mucha intensidad, el profesor trabaja muy bien y creo que vamos a dar todo por el todo en este equipo y poder hacer las cosas de la mejor manera. Sé que en diciembre vamos a terminar levantando ese título, Dios primero.

Había por ahí rumores de que te colocaban en el extranjero, Guatemala, Costa Rica. ¿Qué pasó con las ofertas de afuera y por qué Marathón?

Sí, tuve las opciones, la verdad, pero pensé primero en mi hijo, que al final acababa de nacer. Entonces los números no cambiaban tanto, así que opté por quedarme acá. La verdad que me siento bien aquí en Marathón, además se venía dando desde hace tiempo y creo que este era el momento idóneo. Entonces quería estar cerca de la familia ahorita, ver crecer a mi hijo, estar cerca de él. Entonces, más que todo pasaba por eso, pero yo sé que aún tengo la edad perfecta para dar ese salto. Y yo sé que, creyendo en mí, aún está la oportunidad que se me puede dar para salir al extranjero.

El presidente ha manifestado que no quieren ir a pasear a la Copa Centroamericana, sino que van por ambos títulos

Creo que el presidente ha hecho un buen esfuerzo. Como usted mira, creo que en ambas posiciones tiene dos o tres jugadores. Creo que el equipo se está armando bien, más Yairo Moreno, que viene también y sabemos que nos va a ayudar mucho. Y eso es bonito, la verdad, que el equipo tenga esas variantes, que si juega uno, el otro lo apoye. Entonces vamos a tratar de competir, vamos a dar todo por el todo para poder sacar a este equipo adelante.

Te iba a preguntar, por Yairo Moreno, un jugador campeón con León de México y de la Concacaf Champions Cup. ¿Cómo te imaginas que va a ser esa competencia con él? ¿Y cuánto aprendizaje crees que puedes agarrar?

No, un jugadorazo, la verdad, que me ha tocado verlo en la liga mexicana. Y bueno, creo que vamos a aprender mucho de él. Cuando me toque jugar, hacerlo de la mejor manera. Cuando el profesor me dé la oportunidad y cuando a él le toque jugar, pues de igual manera poderlo apoyar. Creo que vamos a jalar para el mismo lado y hacerlo todo por Marathón.

Ahora estás del otro lado de la ciudad porque en tu comienzo, después de salir de Real Sociedad, estuviste en Real España. ¿Cómo esperas que sea ese derbi sampedrano?

No, tomarlo con mucha tranquilidad. Al final, los goles son amores, siempre con el debido respeto hacia Real España, que me trataron bien. Entonces, ahora estoy del otro lado, tengo que defender la camisa de Marathón. Y bueno, por eso uno siempre tiene la posibilidad de llegar al otro equipo. Porque al final, cuando uno sale de un equipo, uno siempre tiene que ser agradecido. Y siempre fui agradecido con Real España. Y poder disfrutar del clásico cuando toque y hacerlo de la mejor manera.

¿Cómo ves ese grupo de la Copa Centroamericana? ¿Y cuánto crees que Marathón puede aprovechar esas visitas? Porque se sabe que a Marathón le tocan dos visitas primero

Bueno, primeramente que todo, creo que tenemos que pelear en casa. Creo que sacando los seis puntos aquí en casa vamos a tener muchas chances de poder pasar. Y bueno, de igual manera, cuando nos toque ir a jugar de visita, poder tomar el partido con mucha seriedad y sacar puntos de igual manera de visita. Creo que eso va a ser muy fundamental: no perder. Y bueno, así aspirar a los primeros lugares.

Yeison, el primer día de entrenamiento por ahí salieron unas fotos y unos comentarios en los que la gente decía que estabas un poco pasado de peso. ¿Qué puedes decir vos sobre eso?

Nada, tranquilo, no pasa nada. Si vos me mirás, me siento bien. Al final estuve prácticamente dos meses parado, ya que no terminé jugando los últimos partidos con Olancho. Casi alrededor de dos meses y medio. Cuando me ha tocado descansar en mi tiempo libre, siempre estoy practicando para estar en forma. Pero nada, tranquilo. No le pongo mente a eso. No le pongo mente a lo que veo en las redes sociales. Casi no miro redes sociales. Hay amigos que me mandan eso, pero nada, tranquilo. Si usted me mira, estoy muy contento de cómo estoy entrenando ahorita. Sé que para eso está la pretemporada y que ya en el inicio del torneo y la Copa Centroamericana es ahí donde vamos a terminar callando bocas.

Yeison, el VAR, uno de los equipos, por otros factores, había pedido que no siguiera esta tecnología en la Liga Nacional. ¿Cómo ayuda esto también al crecimiento del jugador, de la Liga Nacional y también de la Selección y el fútbol hondureño?

Creo que ha sido de mucha ayuda al final del campeonato. Desde el inicio, creo que ha sido de mucha ayuda porque hay jugadas que han sido de muchas dudas. Al final, el VAR termina interviniendo. Entonces, esperemos que siga. Al final, no sé si los equipos que dijeron que no contaran con eso quizás están pidiendo que sean los equipos los que lo paguen, pero bueno, ya es la Liga la que tiene que determinar eso y si sigue o no sigue. Pero creo que sí está ayudando a que crezca el fútbol hondureño.

¿Qué has podido hablar con el nuevo entrenador, Silvio Rudman?

No, que siempre dé lo mejor de mí. Al final, ha visto mis videos, que tengo mucho potencial. Que cada vez que esté uno contra uno, que me la juegue, ya que ese es mi fuerte. Siempre encarar, dar siempre lo mejor de mí. Y si el delantero está en una buena posición, poder servirle para que meta goles. Sé que voy a terminar dando lo mejor de mí y poder ayudar a Marathón. No tengo duda de eso.

Marathón ha perdido dos finales en el último año. ¿Qué vas a aportar? ¿Qué vas a dar diferente para que se pueda cumplir ese objetivo final?

No, creo que todos los partidos van a ser finales. Creo que desde el día uno tenemos que tomar cada partido con mucha seriedad. Ir partido tras partido. Y bueno, ojalá Dios primero volvamos a llegar a una nueva final. Y bueno, que la tercera sea la vencida.

¿Qué opinas de este cambio de formato?

No, bonito, bonito la verdad. Creo que hay mucha oportunidad al final.

Grupo accesible tambiénQue el fútbol hondureño siga creciendo. Creo que el formato anterior, la persona que lo terminó haciendo luego se fue. Y bueno, ya con este nuevo formato, que se venga lo que venga y vamos a dar lo mejor.

Vamos a ver. ¿Quién va a ser el campeón del mundo en este Mundial 2026?

Creo que está entre Francia y Argentina.

¿Quién crees que va a ser la selección revelación después de pasar la fase de grupos?

Creo que va a ser Croacia.

¿Croacia, la revelación?

Sí, Croacia.

¿Quién va a ser el goleador del Mundial?

Obvio, Kylian Mbappé.

Bueno, por último, un mensaje para los aficionados de Marathón

Que sigan confiando en nosotros y, en lo personal, que voy a dar lo mejor para darle mi granito de arena al equipo. Esforzarme partido tras partido y, bueno, que en el campo se van a ver los resultados.