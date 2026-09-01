¡Fichaje récord! Enzo Fernández llega al Manchester City por una cifra escandalosa

Londres, Inglaterra.

El mercado de fichajes del fútbol europeo volvió a estremecerse este martes 1 de septiembre, en el último día de operaciones, con uno de los movimientos más importantes de toda la ventana de transferencias. El mediocampista argentino Enzo Fernández dejará el Chelsea para convertirse en nuevo jugador del Manchester City, después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para concretar una operación que rompe todos los registros económicos del fútbol inglés. La transferencia del campeón del mundo con Argentina representa un auténtico golpe sobre la mesa por parte del conjunto de Mánchester, que decidió realizar una inversión millonaria para hacerse con uno de los centrocampistas más reconocidos del fútbol internacional. Fernández, de 25 años, afrontará ahora una nueva etapa en su carrera después de tres años y medio defendiendo la camiseta del Chelsea, donde rápidamente se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del proyecto.

El costo de la operación

Según las cifras que han trascendido, el Manchester City desembolsará alrededor de 145 millones de euros para quedarse con los servicios del argentino. Además, el futbolista firmará un contrato que lo vinculará con el conjunto inglés hasta 2032, en una operación que refleja la enorme apuesta que está realizando el club para renovar su mediocampo y construir un nuevo proyecto deportivo.

El traspaso vuelve a colocar a Enzo Fernández como protagonista de una de las operaciones más costosas de la historia del fútbol. El argentino ya había protagonizado un movimiento récord cuando abandonó Benfica para incorporarse al Chelsea y ahora vuelve a estar involucrado en una transferencia de dimensiones extraordinarias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los aproximadamente 145 millones de euros que pagará el Manchester City convierten la operación en la más cara de la historia del fútbol inglés, igualando la cifra desembolsada por el Liverpool para contratar a Alexander Isak en 2025. El movimiento también tendrá repercusiones para el fútbol argentino. River Plate, club donde Fernández se formó y comenzó su carrera profesional, recibirá aproximadamente el 4.5 por ciento de la transferencia, una cantidad cercana a los 6.3 millones de euros. De esta manera, el conjunto argentino también se verá beneficiado económicamente por el nuevo salto del mediocampista. La operación confirma, además, el enorme valor que ha adquirido Fernández en el mercado internacional desde su aparición en el fútbol europeo. Su rendimiento, su experiencia con la selección argentina y su capacidad para desempeñarse en diferentes funciones del mediocampo lo han convertido en un jugador de enorme atractivo para los grandes clubes.

Adiós a los blues