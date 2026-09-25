Comunicado oficial sobre Mbappé: Francia revela qué tiene y preocupa a todos

París, Francia.

Kylian Mbappé encendió las alarmas en Francia y el Real Madrid. El delantero sufrió una lesión tendinosa en la rodilla izquierda durante el triunfo de Francia por 0-1 ante Turquía en la UEFA Nations League y quedó descartado para el resto de la concentración del combinado galo. La propia Federación Francesa de Fútbol confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde informó que el atacante se lesionó después de marcar el gol que significó la victoria para el equipo dirigido por Zinedine Zidane. “Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!”, publicó la selección francesa.

La lesión todavía está pendiente de una evaluación más completa. Las primeras exploraciones apuntan a una lesión tendinosa en la rodilla izquierda, por lo que Mbappé será sometido a nuevos exámenes médicos este sábado para determinar con precisión el alcance de la dolencia y el tiempo que estará fuera de los terrenos de juego. Una vez realizadas las pruebas en Francia, el atacante regresará a Madrid, donde será evaluado por los servicios médicos del Real Madrid. El club español espera conocer entonces un diagnóstico definitivo y el período estimado de recuperación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La preocupación ya se había instalado durante el partido. Mbappé marcó en el minuto 59 el primer gol oficial de la era Zidane al frente de Francia, pero poco después comenzó a sentir molestias en su rodilla izquierda. El delantero fue atendido sobre el terreno de juego y trató de continuar, aunque finalmente no pudo seguir. Tras regresar al campo, las molestias aumentaron y Mbappé terminó tendiéndose sobre el césped, visiblemente dolorido y cubriéndose el rostro con las manos, en una imagen que generó preocupación inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Al finalizar el encuentro, Zidane reconoció que la situación del delantero “no pinta bien” y confirmó que no querían correr ningún riesgo con su principal figura. “Mbappé no está bien. Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo. Creo que regresará a Madrid”, explicó el entrenador francés, quien fue contundente al referirse al manejo de la lesión: “No correremos ningún riesgo, no pinta bien”.

