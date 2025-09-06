  1. Inicio
Exfutbolista de Olimpia y Real España, detenido por amenazar con pistola a rivales en Ascenso

Mayron Flores fue arrestado tras un partido de Liga de Ascenso luego de meterse al vestuario de los rivales con pistola en mano.

El futbolista hondureño Mayron Flores fue arrestado este sábado por elementos de la Policía Nacional y la DPI luego de finalizar el partido en la Liga de Ascenso de Honduras entre Brasilia y Leones TH6.

Flores, ex jugador del Olimpia y Real España, al parecer no le gustó el empate 1-1 entre los equipos, se metió en el camerino contrario y amenazó a los futbolistas rivales con pistola en mano.

"Se llevaron preso a Mayron Flores de Leones HT6 por entrar al camerino de Brasilia con pistola en mano y amenazar a los jugadores. Sucedió hace minutos después del Brasilia vrs Leones en la jornada 6 de Liga de Ascenso de Honduras", informó en sus redes sociales VIP Deportes.

Mayron Flores jugó en el Olimpia y Real España en la LIga Nacional de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cuál fue amenezar a sus rivales, acto que no está nada bien para un jugador experimentado en la Primera División de Honduras y que tiene que dar el ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha.

