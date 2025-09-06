Exfutbolista de Olimpia y Real España, detenido por amenazar con pistola a rivales en Ascenso

El futbolista hondureño Mayron Flores fue arrestado este sábado por elementos de la Policía Nacional y la DPI luego de finalizar el partido en la Liga de Ascenso de Honduras entre Brasilia y Leones TH6.

Flores, ex jugador del Olimpia y Real España, al parecer no le gustó el empate 1-1 entre los equipos, se metió en el camerino contrario y amenazó a los futbolistas rivales con pistola en mano.

"Se llevaron preso a Mayron Flores de Leones HT6 por entrar al camerino de Brasilia con pistola en mano y amenazar a los jugadores. Sucedió hace minutos después del Brasilia vrs Leones en la jornada 6 de Liga de Ascenso de Honduras", informó en sus redes sociales VIP Deportes.