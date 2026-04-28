Mauricio Dubón se enciende: doblete y protagonismo total con Atlanta

Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta se impusieron este martes 28 de abril por 5-2 sobre los Tigres de Detroit en el inicio de la serie de tres juegos, consolidando su gran momento en la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol.

El conjunto de Atlanta, con el hondureño Mauricio Dubón en cuatro turnos al bate, volvió a mostrar su poder ofensivo y capacidad para responder en momentos claves, especialmente en la séptima entrada.

En la parte alta de ese inning, el hondureño Mauricio Dubón conectó un sólido doble al jardín derecho tras una curva de 80 millas del lanzador Burch Smith, colocándose en posición de anotar. Es su acierto número 29.