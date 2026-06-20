Dubón imparable con los Bravos y toma fuerza rumbo al Juego de las Estrellas

Atlanta, Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón sigue respondiendo con el bate y su nombre comienza a ganar más fuerza entre los candidatos para representar a los Bravos de Atlanta en el Juego de las Estrellas 2026. El pelotero hondureño atraviesa uno de los momentos más consistentes de la temporada y volvió a ser protagonista la noche del viernes en el Truist Park, donde Atlanta derrotó 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee ante más de 40 mil aficionados por el inicio de la serie particular. En un partido cerrado, Dubón conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió las anotaciones de Ozzie Albies y Jorge Mateo, mientras Matt Olson avanzó hasta la segunda base. La conexión del catracho puso el 2-1 momentáneo en la pizarra y terminó siendo una de las jugadas determinantes para la victoria de los Bravos.

El triunfo consolidó a Atlanta en la cima de la División Este de la Liga Nacional con marca de 47 victorias y 27 derrotas, perfilándose como uno de los principales candidatos para disputar la postemporada. Mientras el equipo sueña con octubre, Mauricio Dubón también mantiene viva una aspiración personal: estar presente en el Juego de las Estrellas de la MLB, un acontecimiento que puede ser histórico. En el primer corte de las votaciones, el hondureño rondó los 400 mil votos y logró ubicarse dentro del Top-10 entre los jardineros de la Liga Nacional. La primera fase de la elección concluirá el próximo 25 de junio. Los números respaldan la candidatura del utility hondureño. Actualmente acumula una racha de ocho partidos consecutivos conectando imparables, una muestra de la regularidad que ha exhibido durante toda la campaña.