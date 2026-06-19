¡Liga Nacional se jugará con 12 equipos y este es el club que podría llegar!

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Nacional de Honduras confirmó este viernes un cambio histórico para el fútbol nacional. A través de un comunicado oficial emitido tras la Asamblea Ordinaria celebrada este día en San Pedro Sula, los clubes aprobaron por unanimidad que la temporada 2026-2027 se dispute con 12 equipos en la máxima categoría.

La decisión fue tomada durante la reunión realizada en un reconocido hotel de la capital industrial, donde los representantes de los equipos afiliados dieron luz verde a la ampliación del torneo. Con esta medida, la primera división de Honduras pasará de tener 11 a 12 clubes participantes.

La expansión del torneo abre de inmediato el debate sobre cuál será la institución que ocupará la duodécima plaza. Hasta el momento, la las autoridades no ha detallado el mecanismo que utilizará para definir al nuevo integrante ni los requisitos que deberá cumplir para ser admitido.