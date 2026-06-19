Marathón no para: tiene nuevo refuerzo para el Apertura y Copa Centroamericana

San Pedro Sula, Honduras.

Marathón no descansa y sigue moviéndose en este mercado de fichajes. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para anunciar la llegada del jugador, surgió un detalle que mantiene la operación en suspenso.

El conjunto verdolaga avanzó de manera decisiva en las negociaciones durante las últimas horas y logró llegar a un acuerdo con Carlos Argueta, quien ya tomó una decisión sobre su futuro de cara a la próxima temporada.

Diario LA PRENSA conoció que el lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años.