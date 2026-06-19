Honduras suma a Kevin Gyamfi, defensor del Espanyol con origen africano

La Federación de Fútbol de Honduras, FFH, sigue ampliando su radar internacional en busca de talento con raíces catrachas y ha conseguido sumar a una nueva promesa que se forma en el fútbol europeo. Como parte del proceso de captación impulsado por el director deportivo Francis Hernández, el organismo federativo logró concretar el acercamiento con Kevin Gyamfi González, defensor central que milita en las categorías inferiores del Espanyol de Barcelona, ​​una de las canteras con mayor prestigio en España. Hernández celebró una serie de reuniones con el joven futbolista y su entorno familiar, presentando el proyecto deportivo de la Selección Nacional y la visión de futuro que busca desarrollar la Federación con jugadores hondureños nacidos o formados en el extranjero.

Kevin, hijo de padre ghanés y madre hondureña, tiene 15 años y estuvo acompañado en todo momento por sus padres, quienes participaron activamente en las conversaciones y analizaron junto al jugador la propuesta por la FFH . Tras el proceso de diálogo y evaluación, el zaguero tomó la decisión de incorporarse al proyecto deportivo de Honduras , dando un paso importante en su carrera con la intención de representar al país de su ascendencia materna en futuras competiciones internacionales. Durante el encuentro, el futbolista expresó su entusiasmo por la oportunidad de vincularse a la selección hondureña y destacó la confianza que le genera el plan de trabajo expuesto por la Federación.