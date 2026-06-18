Mercado: Real Madrid con otro bombazo, fichaje cerrado y vinculan a jugador al Barcelona

Marc Cucurella, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Real Madrid, aseguró que “no” tuvo “ninguna” duda de recalar en el conjunto blanco, en una operación que fue “muy rápida” y que se resolvió “en un día y medio”. “Es un paso muy importante. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más 'Champions' y ojalá poder ganar una allí”, dijo.