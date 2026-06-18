Mercado: Real Madrid con otro bombazo, fichaje cerrado y vinculan a jugador al Barcelona

Los últimos movimientos del mercado de fichajes de Europa con el Real Madrid como protagonista.
OFICIAL: Tras ganar el título de la Serie A, Cristian Chivu firma nuevo contrato con el Inter de Milán válido hasta junio de 2028.
Liverpool ha hecho oficial el fichaje del internacional español Víctor Muñoz, procedente de Osasuna, sobre quien el Real Madrid se había reservado el 50% de los derechos y una cláusula de recompra. El club inglés pagó 40 millones de euros, de los cuales 20 van a las arcas de los merengues.
El Bayer Leverkusen ha oficializado el fichaje del internacional juvenil portugués Afonso Moreira, prometedor extremo que se une al club por una cifra cercana a los 30 millones de euros (34 millones de dólares) desde el Lyon.
Sergi Roberto anunció este jueves que deja el Como, dirigido por Cesc Fàbregas, tras dos temporadas que ocuparán "un lugar especial" en su corazón, después de llegar al club recién ascendido a la Serie A y despedirse con la clasificación para la Champions League. Queda como agente libre tras no renovar.
Boca Juniors oficializó este jueves a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo. Luego de la salida de Claudio Úbeda, el Vasco inició su segundo ciclo al frente del Xeneize con el comienzo de la pretemporada y quedó al mando del plantel para afrontar el segundo semestre de la temporada.
El delantero uruguayo Edinson Cavani rescindió el contrato que lo unía con el Boca Juniors de Argentina por lo que no iniciará la preparación para la nueva temporada y saldrá del plantel, según afirmaron este jueves a EFE fuentes del club.
OFICIAL: Jan Paul van Hecke se une al Tottenham en un acuerdo de 52 millones de euros, más una cláusula del 20% por venta futura desde el Brighton.
Marc Cucurella, futbolista de la selección española y reciente fichaje del Real Madrid, aseguró que “no” tuvo “ninguna” duda de recalar en el conjunto blanco, en una operación que fue “muy rápida” y que se resolvió “en un día y medio”. “Es un paso muy importante. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo, la presión va a ser máxima. Cuando vas a un club como el Real Madrid, lo que más quieres es pelear por títulos. Es el club con más 'Champions' y ojalá poder ganar una allí”, dijo.
Giovanni Van Bronckhorst ha regresado al Feyenoord como entrenador principal, sucediendo a su compatriota Robin Van Persie después de que fuera destituido al final de la temporada. Según L'Équipe, se reincorporó al club de Róterdam el miércoles con un contrato de dos años y opción a una tercera temporada.
Según desveló Sky Sports Alemania, el internacional marroquí Ismael Saibari ya ha superado con éxito el reconocimiento médico previo a su fichaje por el gigante bávaro Bayern Múnich.
El Fenerbahçe, el segundo club más exitoso de Turquía, ha anunciado este jueves el fichaje de Ismail Kartal como nuevo entrenador durante un año, en lo que será la cuarta temporada del técnico turco en el equipo.
El técnico vasco Beñat San José es elegido por el Rayo Vallecano para reemplazar al navarro Iñigo Pérez, que dirigirá al Villarreal CF desde la próxima temporada, en el banquillo del equipo rayista, después de que el guipuzcoano finalizara contrato con la SD Eibar, según un comunicado.
Vedat Muriqi, quien llegó a un principio de acuerdo con el Fenerbahçe, ha llegado a Estambul para someterse a controles médicos y completar la última fase de las negociaciones de traspaso al club turco desde el Mallorca.
El conjunto alemán Stuttgart ha oficializado al delantero neerlandés Tim van der Leij. Firma hasta 2030.
Dani Ceballos habría apalabrado la rescisión de su contrato con el Real Madrid, según medios españoles y Fabrizio Romano. El mediocampista estaría cerca de volver al Betis para la próxima temporada.
El Liverpool saca la chequera y busca el fichaje de Yan Diomande, delantero costamarfileño del Leipzig. The Athletic informa que el equipo red está dispuesto a ofertar 100 millones de euros por el futbolista que está jugando el Mundial 2026.
Según el diario Telegraaf, el internacional neerlandés Micky Van de Ven (25 años), zaguero del Tottenham, ha despertado el interés del Barcelona y del Liverpool después de que haya dejado en 'stanby' su renovación.
El Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del francés Ibrahima Konaté, y confirmó que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a través de un comunicado.
Michael Olise es el gran sueño del Real Madrid para el mercado de fichajes. Según informa Marca, el club blanco estaría dispuesto a incrementar de forma considerable su oferta para hacerse con sus servicios. El límite fijado internamente rondaría los 220 millones de euros, una cifra que se acercaría al récord histórico del traspaso de Neymar al PSG por 222 millones en 2017 y que convertiría al delantero del Bayern Múnich en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol.
Florentino Pérez ya tiene listo otro bombazo en el mercado de fichajes. Enzo Fernández y Real Madrid habrían alcanzado un principio de acuerdo contractual para que el mediocampista argentino se sume al club español hasta 2032, según publicó el periodista Nicolò Schira, especialista en las ventanas de transferencias.
El Real Madrid, con José Mourinho como entrenador, ahora alista una propuesta formal para presentar a Chelsea con el objetivo de concretar el traspaso del jugador, quien ya habría manifestó su intención de dejar la institución inglesa y sumarse al plantel madridista. El montante total de la operación podría superar los 100 millones de euros, ya que el club londinense lo ha tasado en 140 'Kilos', una cifra que los blancos desean abaratar con algún futbolista de por medio.
El Inter de Milán está cerca de cerrar el fichaje del defensa italiano Marco Palestra tras presentar una oferta de 50 millones de euros a Atalanta.
El Sporting de Portugal ya ha puesto precio a la salida del internacional portugués Francisco Trincao: 50 millones de euros para empezar a negociar un posible traspaso, según avanza O Jogo. El Milan de Ruben Amorim ha emergido como uno de los principales candidatos para hacerse con sus servicios.