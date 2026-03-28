Dubón vuelve a brillar y Bravos de Atlanta le remonta al Kansas City Royals

Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta firmaron su segundo triunfo en la serie inaugural de las Grandes Ligas 2026 tras imponerse 6-2 a los Kansas City Royals, en un duelo que se resolvió con una explosiva reacción en el tramo final.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a destacar, esta vez más por su solvencia defensiva como parador en corto. Aunque tuvo poca participación ofensiva, dos turnos al bate y una base por bolas en la octava entrada, su aporte en el campo fue determinante para sostener a su equipo en momentos clave.

Una de las jugadas más destacadas del encuentro llegó en la alta de la sexta entrada, cuando el venezolano Maikel García conectó un batazo que parecía prometedor. Sin embargo, Dubón reaccionó con rapidez y precisión, firmando un lanzamiento perfecto para poner out al corredor y evitar daño mayor.