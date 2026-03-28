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Dubón vuelve a brillar y Bravos de Atlanta le remonta al Kansas City Royals

El pelotero catracho volvió a destacar con los Bravos de Atlanta ante el Kansas City Royals.

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 20:36 -
  • Franklin Martínez
Estados Unidos.

Los Bravos de Atlanta firmaron su segundo triunfo en la serie inaugural de las Grandes Ligas 2026 tras imponerse 6-2 a los Kansas City Royals, en un duelo que se resolvió con una explosiva reacción en el tramo final.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a destacar, esta vez más por su solvencia defensiva como parador en corto. Aunque tuvo poca participación ofensiva, dos turnos al bate y una base por bolas en la octava entrada, su aporte en el campo fue determinante para sostener a su equipo en momentos clave.

Una de las jugadas más destacadas del encuentro llegó en la alta de la sexta entrada, cuando el venezolano Maikel García conectó un batazo que parecía prometedor. Sin embargo, Dubón reaccionó con rapidez y precisión, firmando un lanzamiento perfecto para poner out al corredor y evitar daño mayor.

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El encuentro dio un giro dramático en la novena entrada. Los Bravos llegaban en desventaja 2-0, pero encontraron la fórmula para remontar. Primero igualaron el marcador y luego apareció Dominic Smith con un jonrón clave que impulsó cuatro carreras, sentenciando el 6-2 definitivo.

Con esta victoria, Atlanta arranca con paso firme la temporada, mostrando carácter y profundidad en su roster, mientras que Dubón continúa consolidándose como una pieza confiable, especialmente en el aspecto defensivo.

Este domingo, a las 11:35 am de Honduras, cierran la serie en el Truist Park donde los Bravos buscarán pasarle la escoba a los Kansas City Royals.

Mauricio Dubón brilla en su debut con Bravos de Atlanta y aplastan a Kansas City Royals

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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