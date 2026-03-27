Mauricio Dubón brilla en su debut con Bravos de Atlanta y aplastan a Kansas City Royals

Atlanta, Estados Unidos.

El hondureño Mauricio Dubón firmó un debut ilusionante en la nueva temporada de las Grandes Ligas de Béisbol 2026, siendo protagonista en la contundente victoria de los Bravos de Atlanta por 6-0 sobre los Kansas City Royals, en el imponente Truist Park.

El beisbolista catracho fue incluido como campocorto titular en la defensiva y séptimo en el orden al bate, respondiendo con una actuación sólida tanto a la defensiva como en el cajón.

En sus cuatro turnos, Dubón logró conectar un imparable clave en la parte baja de la séptima entrada, en un momento donde el juego aún requería ser asegurado. Su batazo produjo dos carreras que ampliaron la ventaja y terminaron por sentenciar el compromiso.

Además, el hondureño mostró determinación en las bases al estirarse hasta la tercera almohadilla, evidenciando su agresividad y lectura del juego.

Más allá de ese momento puntual, el desempeño de Dubón dejó buenas sensaciones en su estreno con los Bravos, aportando seguridad en el campocorto y cumpliendo con disciplina en sus apariciones ofensivas. Su versatilidad sigue siendo uno de sus principales atributos, algo que ya lo ha distinguido en su paso por las Mayores.