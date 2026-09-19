Como una leyenda: así fue el homenaje de los Astros a Mauricio Dubón

Houston, Texas.

Mauricio Dubón vivió un momento muy emotivo en su regreso a Houston y recibiendo un reconocimiento especial de los Astro, el equipo con el que vivió algunos de los capítulos más importantes de su carrera en las Grandes Ligas. El beisbolista hondureño regresó al Minute Maid Park este viernes, ahora vistiendo el uniforme de los Bravos de Atlanta, y antes de enfrentarse a su antiguo equipo recibió un homenaje por parte de la organización texana. Los Astros aprovecharon el reencuentro para reconocer la trayectoria que construyó Dubón durante su etapa en Houston, especialmente por haber sido parte del equipo que conquistó la Serie Mundial de 2022.

El momento tuvo un significado especial para el jugador catracho, quien durante varias temporadas se convirtió en una pieza importante para los Astros y en uno de los favoritos de la afición de Houston. Dubón llegó a los Astros en 2022 y rápidamente se ganó un lugar dentro del equipo. Su versatilidad defensiva, capacidad para ocupar diferentes posiciones y entrega en cada partido fueron algunas de las características que marcaron su paso por la organización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los momentos más importantes de esa etapa llegó precisamente en 2022, cuando los Astros conquistaron el campeonato de las Grandes Ligas. Dubón formó parte de aquella plantilla que levantó el trofeo y que quedó en la historia de la franquicia. Su salida de Houston se produjo en noviembre de 2025, cuando los Astros lo enviaron a los Bravos de Atlanta a cambio del infielder Nick Allen. De esa manera, el hondureño comenzó una nueva etapa en su carrera después de haber dejado una importante huella en Texas. Por eso, su regreso a Houston tuvo un componente diferente. Esta vez no llegó como integrante de los Astros, sino como visitante y defendiendo los colores de Atlanta, pero la organización decidió recordar todo lo que representó durante su paso por el club.