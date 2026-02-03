Marítimo confirma noticia inesperada sobre el hondureño Alberth Elis

Portugal.

En la la segunda de Portugal apenas jugó 7 partidos que se traducen en una cuota baja de minutos. Tan solo 48, según los datos registrados de Transfermarkt.

En el León anotaba goles, daba asistencias y estaba teniendo minutos de calidad bajo las órdenes de Eduardo Espinel .

Alberth Elis no tomó su mejor decisión al irse de Olimpia rumbo a la segunda división de Portugal. En Honduras vivía un gran presente y lo dejó por volver a ser legionario.

Ahora, el Marítimo ha decidido rescindir el contrato que tenía con Alberth Elis, ya que ambos deben seguir un camino distinto al no encontrar una química.

El comunicado de Marítimo sobre Alberth Elis

"El CS Marítimo anuncia que ha llegado a un acuerdo con el jugador Alberth Elis para rescindir el contrato que unía a ambas partes.

El emblema Maritimista agradece a Alberth Elis la profesionalidad y dedicación demostrada, deseándole éxitos y felicidad, tanto en lo personal como en lo profesional".

Surgido de las filas del Olimpia , Elis ha tenido paso por clubes como Monterrey, Houston Dynamo, Boavista, Girondins de Bordeaux y el Brest. Fue en la Ligue 1 francesa donde el delantero sufrió una fuerte lesión de cabeza en 2024 que lo mantuvo alejado de los terrenos de juegos durante varios meses.

Durante el pasado Clausura 2025, el 'León' confirmó su vuelta tras recuperarse totalmente de esa lesión y fue campeón con el uruguayo Eduardo Espinel en el banquillo. Seis meses más tarde, Alberth tiene la oportunidad de volver a competir en Europa, pero no fue lo esperado.

Ahora como agente libre puede firmar por cualquier equipo y seguro Elis buscará una nueva oportunidad para seguir ligado al fútbol profesional.