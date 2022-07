¿Por qué fichó con ellos? Las palabras de Mario Martínez tras firmar con el Olancho FC

“Prometo trabajo, esfuerzo por el club y defender estos colores”, resaltó este martes el nuevo jugador de Los Potros Olancho FC, Mario Martínez, quien estampó su firma por dos torneos con el nuevo inquilino de la Liga Nacional.

En el marco de su presentación, el ex del Marathón pormenorizó diciendo que “me siento contento y agradecido con Dios por la oportunidad y agradecido con la directiva de Los Potros, porque me están dando esta oportunidad de jugar con el club”.

Seguidamente enfatizó que “les voy a ofrecer mi esfuerzo y trabajo y primero Dios sea un gran torneo”.

Metas por cumplir

Adelantó que le motivó el ambicioso proyecto de Los Potros FC, ya que en las últimas semanas no ha escondido la chequera y ha contratado a jugadores experimentados de gran nivel como Omar Elvir, Reinieri Mayorquín, Cristian Calíx, entre otros.

“Hay ex compañeros (en el equipo) y me vuelvo a reunir con ellos y eso es motivante para venir a esta ciudad, Juticalpa, Olancho y ojalá nos vaya bien como lo estamos planeando con la directiva, cuerpo técnico y jugadores”, explicó Martínez, quien seguramente va a degustar de un buen tapado olanchano.

“Estamos aquí para cumplir metas, sueños y eso es algo bueno. Esto nos hace responsables y prometo trabajo, esfuerzo por el club y defender estos colores”, indicó el ex del Marathón y Real España.

De acuerdo a la información del presidente del Potros FC, Samuel García el estelar Mario Martínez se convierte en el último fichaje, es decir el nuevo inquilino cierra operaciones en el tema de las contrataciones.