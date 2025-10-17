Marcelo Santos estalló tras el empate ante Olimpia: "Parece que fuéramos jugadores novatos"

Tegucigalpa, Honduras.

Con evidente molestia, Santos destacó que estos descuidos se repiten constantemente, sobre todo en los clásicos, donde los pequeños detalles suelen definir el resultado. Pidió autocrítica y compromiso colectivo para corregir las desconcentraciones que los han afectado, subrayando que el grupo no puede seguir reflejando inexperiencia en instancias donde se necesita mayor temple y enfoque.

Reconoció que el equipo tuvo el triunfo prácticamente asegurado, pero la falta de concentración en la última jugada terminó borrando todo el esfuerzo realizado durante el partido.

Marcelo Santos no ocultó su frustración tras el empate de último minuto ante Olimpia , un resultado que dejó un sabor amargo en el vestuario. El defensor lamentó que Motagua volviera a cometer los mismos errores defensivos que han costado puntos valiosos en el torneo, especialmente en momentos decisivos.

Los errores ante Olimpia: "La verdad que volvemos a pecar de los mismos errores, las mismas desconcentraciones. Nos vuelven a empatar o a echar gol en los últimos minutos, en los últimos suspiros, como se dice. Y bueno, la verdad que mal, sabe a un sabor agridulce porque teníamos el triunfo prácticamente en la bolsa y lastimosamente nos empatan en esa última jugada".

Mucho coraje: "La verdad que no vamos a obviar eso, hay bastante coraje, bastante bronca, como lo mencionabas. Porque como te digo, teníamos el triunfo en la bolsa, otra vez contra Olimpia, porque van varios partidos que nos van empatando siempre en los últimos minutos. Seguimos pecando de los mismos errores, de las mismas desconcentraciones. Y bueno, como te digo, duele porque teníamos el triunfo en la bolsa. Pero igual, tratar de levantar cabezas, sabemos que este es fútbol y siempre nos vamos a equivocar. Y bueno, esperar, corregir para lo que se viene".

Otro gol de último minuto: "Sabemos que no solo él, también nosotros estábamos con esa rabia, esa impotencia. Porque no podemos seguir cometiendo esos mismos errores, más en un clásico, que se definen por pequeños detalles. Hoy nuevamente, como te lo dije anteriormente, nos empata Olimpia con un gol al último minuto, por puras desconcentraciones de nosotros".

Explosivas declaraciones: "Pareciera que fuéramos jugadores novatos, la verdad. Todos, no solo un jugador, sino que todos, porque todos somos los que estamos dentro de la cancha. Y bueno, a la larga, como lo dije a tu colega, son puntos que duelen al final, no son puntos que duelen al final. Entonces, nosotros tratar de hacer autocrítica y levantar esto, que es lo que nos queda".

Dolor por el agónico empate: "Sí, porque los demás rivales prácticamente habían dado cierta ventaja, los rivales que estaban encima de nosotros. Pero igual, como te digo, duele porque ese es un punto también que teníamos, que nos acercábamos a los demás rivales. Igual, y también porque era un clásico y no lo queríamos empatar ni perder. Teníamos un triunfo en la vuelta prácticamente y en esa última jugada, por pura desconcentración, perdemos el triunfo".

Las claves para mejorar: "Bueno, primero, en lo personal, siento que tenemos que jugar todo el partido concentrado. Siento que son puras desconcentraciones, puro temor, porque a la larga son jugadas que nosotros mismos provocamos. Una jugada que, sin peligro, les regalamos una opción de gol al rival sabiendo que el fuerte de ellos es el balón parado. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ser inteligentes. Somos jugadores que ya días jugamos, no somos unos novatos, pero a la larga reflejamos que fuéramos novatos. Entonces, tenemos que mejorar en ese aspecto, como te digo, no solo uno y no todo, porque el bien de uno es el bien de todos y el mal de uno es el mal de todos".