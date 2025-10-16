  1. Inicio
Olimpia salvado por repentino héroe, burla a Motagua, polémica y bella novia de futbolista

Bellas chicas en el Nacional, buen rollo de Espinel con Javier López y el dolor de Motagua en el gol salvador del Olimpia.

Las imágenes que nos dejó el agónico empate del Olimpia 2-2 contra el Motagua en el Clásico capitalino por la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Un partido que tuvo de todo.

 FOTOS: David Romero y Emilio Flores
La afición olimpista se la pasó bien en la previa del partido contra el Motagua en el estadio Nacional Chelato Uclés.
Ellos estaban entretenidos con el celular antes de que empezara el Clásico capitalino.
Esta linda aficionada del Olimpia disfrutó el Clásico ante Motagua en el sector de silla.
Las motagüenses que se hicieron presente en el estadio Nacional Chelato Uclés para apoyar al Ciclón Azul.
¡Qué seriedad! Dos guapas aficionadas del Motagua que se fueron decepcionadas del Nacional tras el agónico empate del Olimpia.
Ellas posaron para el lente de Diario La Prensa desde el sector de palco del estadio Nacional Chelato Uclés.a.
Ella es Katherine González, la hermosa esposa del portero colombiano del Olimpia, Andrés Salazar, quien fue suplente en el Clásico capitalino.
El Clásico entre Olimpia y Motagua tuvo un retraso de 30 minutos por amenaza de tormenta eléctrica en Tegucigalpa. Fuerte lluvia azotó la capital de Honduras.
La Ultra Fiel inundó las calles alrededor del estadio Nacional Chelato Uclés antes del partido y le puso color a la previa.
Una gran fiesta armaron los aficionados del Olimpia en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.
No faltaron los fuegos artificiales de los aficionados del Olimpia previo al Clásico contra el Motagua.
La barra del Olimpia aprovechó para burlarse de su archirrival Motagua por el nuevo fracaso internacional de los azules en la Copa Centroamericana 2025.
"RIP Motagua": aficionados del Olimpia llegaron disfrazados de fantasmas por la eliminación de Motagua en la Copa Centroamericana 2025.
Los olimpistas disfrutaron y se burlaron de los motagüenses con máscaras y disfraces de fantasmas.
El cariñoso saludo entre Eduardo Espinel, técnico del Olimpia, y Javier López, entrenador del Motagua.
Los jugadores del Olimpia y el club dedicaron un sentido homenaje a Tomás Tejeda Cortés, histórico kinesiólogo del Olimpia conocido como 'Tomasito', quien falleció hace un par de días.
Los futbolistas del Olimpia portaron una camiseta con el lema "por siempre Tomasito".
Antes del inicio del partido, Olimpia y Motagua dedicaron un minuto de silencio en memoria de 'Tomasito'.
La primera polémica del Clásico fue este penal que el árbitro Jefferson Escocbar pitó a favor de Olimpia por falta de Marlon Licona contra José Mario Pinto.
Pinto alargó el balón, Marlon Licona se tiró, pero no tocó la pelota y el jugador olimpista acabó en el suelo.
Muchos coincidieron que no era penal de Licona contra Pinto y los jugadores de Motagua reclamaron al árbitro.
Antes del penal, Marlon Licona charló con Hugo Caballero (preparador de porteros de Motagua) y Luis Ortiz (portero suplente) para tratar de adivinar a donde iba a tirarlo el lanzador.
Marlon Licona se tiró a su lado derecho y el disparo de Yustin Arboleda fue al otro costado. ¡Gol del Olimpia!
La celebración de Yustin Arboleda tras su gol que significó el 1-0 del partido para el Olimpia.
Así celebró Yustin Arboleda su quinto gol del Torneo Apertura 2025.
Rodrigo 'Droopy' Gómez fue derribado en el borde del área por Emanuel Hernández y el árbitro pitó la falta que acabaría en el gol del empate 1-1 del Motagua.
El brasileño John Kleber Oliveira da Silva marcó de tiro libre el gol del empate del Motagua 1-1 contra el Olimpia y así festejó.
La eufórica celebración de los jugadores del Motagua tras el golazo de tiro libre del brasileño John Kleber Oliveira da Silva.
Con su doblete ante Olimpia, John Kleber llegó a cinco goles en el Torneo Apertura 2025.
Marlon Licona fue figura de Motagua en el segundo tiempo, parando los ataques del Olimpia.
Esta acción controversial no fue marcada como tiro penal a favor de Olimpia. Jerry Bengtson cayó en el área azul tras acción con Marlon Licona.
El brasileño John Kleber volvió a golpear al Olimpia, esta vez tras un cabezazo, para la remontada de Motagua.
John Kleber celebró su doblete haciendo la señal del águila del Motagua frente a la afición azul.
John Kleber se ganó el cariño de la afición motagüense con este doblete contra el Olimpia.
El árbitro Jefferson Escobar le mostró tarjeta amarilla a John Kleber por quitarse la camiseta en la celebración de su gol.
En la última jugada del Olimpia, Dereck Moncada recogió un rebote, le pegó de derecha y venció a Marlon Licona para el 2-2 ante Motagua.
Dereck Moncada desató el delirio del olimpismo con su gol del agónico empate 2-2 contra el Motagua. Marlon Licona y la defensa azul, dolidos y decepcionados por dejar ir el triunfo.
Dereck Moncada llegó a cuatro goles en este campeonato de la Liga Nacional de Honduras.
La felicidad de Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, tras su gol que salvó al Olimpia de la derrota.
Locura total con el gol de Dereck Moncada para evitar la derrota del Olimpia contra el Motagua.
Todos se fueron a abrazar a Dereck Moncada luego del gol agónico que hizo para el empate del Olimpia.
Dereck Moncada también fue amonestado por quitarse la camiseta al festejar el gol.
