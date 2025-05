Jeffrey Mejía se alista para la Maratón de LA PRENSA- Gatorade: "Rendirse no es una opción"

San Pedro Sula, Honduras.

La espina bífida es un defecto de nacimiento que ocurre cuando la columna vertebral no se cierra completamente, pero eso no ha derribado a Jefrey, quien ha logrado salir adelante y se ha convertido en un apasionado de los deportes.

¿Cuántas maratones de La Prensa has recorrido?

Participo desde 2016, así que llevo como siete maratones. Estamos con todo para este año.

¿En la categoría de 10 km con silla de ruedas cuántas has ganado?

Me ha ido bien, gané en 2022 el primer lugar, en los años posteriores he quedado en tercero y segundo lugar, esperamos que este año podamos conseguir el primer lugar.

No es fácil la competencia en su categoría, ¿verdad?

La verdad que no, tengo muchos compañeros que vienen de largo. Ellos quieren también ganar el primer lugar, pero nosotros venimos trabajando siempre los días de semana y fines de semana, estamos entrenando con todo, con la fe en Dios que todo será posible.

¿Se conocen todos los que participan?

Sí, nosotros somos un club de baloncesto en silla de ruedas llamado San Pedro Thunder, somos los representantes de Honduras en toda Centroamérica, así que nos conocemos todos cómo corremos y cómo jugamos.

A pesar de las dificultades tienen una vida muy activa

La verdad que para nosotros cada día es un reto, el no puedo no está en nuestra mente, como mi lema lo dice, ‘Nunca nos rendiremos’, así que este es un lema para todos los jóvenes. Yo participando aquí no solo pienso en mí, pienso en la gente que puedo motivar a levantarse a las 4:00 am. A mí me tachan de loco, pero siempre estamos activos.

¿Te han dicho que estás loco?

Sí, me han dicho loco por levantarme a las 4:00 am. Yo trabajo de lunes a viernes y después aquí estoy los sábados, así que rendirse no es una opción.

¿A qué te dedicas?

Yo soy diseñador gráfico, siempre estamos activos.