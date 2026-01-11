Muere querido cantante de música regional en fatal accidente de avioneta

El mundo del espectáculo y la música colombiana está de luto tras esta trágica noticia.
Se dio a conocer durante la tarde del sábado 10 de enero de 2026, que el cantante colombiano Yeison Jiménez perdió la vida durante un accidente aéreo a bordo de una avioneta en la zona del departamento de Boyacá.
Fue a través de una declaración del coronel Álvaro Bello, de la Aeronáutica Civil, donde se dio a conocer que una avioneta se accidentó en las localidades de Paipa y Duitama, mismo que estaba viajando con dirección a Medellín, en Colombia.
Esta avioneta se incendió y quedó completamente calcinada.
“Dentro del listado de pasajeros, efectivamente aparece el nombre (...) Sí está el nombre de Yeison Jiménez”, aseguró el Coronel Bello durante una entrevista con la gente de Radio Caracol durante esta tarde, confirmando así la lamentable pérdida.
Yeison Orlando Jiménez Galeano, conocido artísticamente como Yeison Jiménez, fue un influyente cantautor y compositor colombiano, considerado uno de los máximos exponentes de la música regional en su país. Pero lo más interesante proviene de su historia de superación.
Su carrera profesional despegó gracias a su capacidad para componer letras que conectan de manera muy directa con las vivencias cotidianas de su público, abordando temas como el amor, el despecho y el deseo de salir adelante.
Entre sus éxitos más emblemáticos se encuentran canciones como "Aventurero", "Maldita traga", "El Desmadre" y "Vuelve y me pasa".
Pero si hablamos de su estilo, hay que mencionar necesariamente que fue uno de los pioneros en este nuevo siglo en fusionar elementos del mariachi con la música norteña, así como sonidos específicos de la tradición popular colombiana.
Esto inmediatamente le permitió trascender fronteras hacia Europa y Estados Unidos.