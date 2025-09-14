Marathón vence a Choloma y toma el liderato del Apertura 2025

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa dejando grandes emociones, y la Jornada 9 no fue la excepción. En un intenso y cerrado encuentro disputado en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, Marathón logró imponerse 1-0 ante un combativo Choloma, en un partido que tuvo momentos vibrantes y un cierre lleno de tensión.
Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron solidez defensiva. Los primeros 25 minutos fueron muy parejos, con pocas llegadas claras y un juego disputado principalmente en el medio campo. Ni Marathón ni Choloma lograron establecer un dominio claro del balón en ese tramo.
Hacia el final del primer tiempo, los dos clubes intentaron tomar el control del partido, pero el encuentro se mantuvo equilibrado y sin goles al descanso.
El único tanto del encuentro llegó a los 53 minutos , en una jugada a balón parado. Tras un tiro de esquina bien ejecutado por el cuadro verde, Faroli ganó en el juego aéreo con un sólido cabezazo que fue desviado por Nicolás Messiniti d dentro del área chica, quien terminó enviando el balón al fondo de la roja. Un gol oportuno que terminó marcando la diferencia.
Marathón mostró una cara distinta en la segunda parte. Con más intensidad y ambición, los dirigidos por Pablo Lavallén buscaron ampliar la ventaja, generando varias oportunidades frente al arco rival, aunque sin lograr concretar el segundo tanto. A pesar de eso, supieron manejar los tiempos del partido y defender con orden hasta el pitazo final.
Con este triunfo, el “Monstruo Verde” llega a 18 puntos y se coloca en la cima de la tabla del Torneo Apertura 2025, desplazando a Olimpia al segundo lugar.
En cambio, la situación de Choloma sigue siendo complicada. El equipo suma solo una victoria en el torneo y permanece en la décima posición con apenas cuatro unidades, luchando en la parte baja de la clasificación.
ALINEACIONES TITULARES:
Maratón: César Samudio, José Aguilera, Javier Rivera, André Orellana, Iván Anderson, Jaylor Fernández, Brian Faroli, Francisco Martínez, Isaac Castillo, Alexy Vega y Nicolás Messiniti.
CD Choloma: Jeison Truque, Brayan Félix, Yeison Mosquera, Johnny Leverón, Cristian Canales, José Palacios, Mario Martínez, Yovani Bermúdez, Yethson Chávez, Yasser Santos, Hesler Díaz y Marco Tulio Aceituno.