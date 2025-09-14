Marathón vence a Choloma y toma el liderato del Apertura 2025

San Pedro Sula, Honduras.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa dejando grandes emociones, y la Jornada 9 no fue la excepción. En un intenso y cerrado encuentro disputado en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, Marathón logró imponerse 1-0 ante un combativo Choloma, en un partido que tuvo momentos vibrantes y un cierre lleno de tensión.

Desde el pitazo inicial, ambos equipos mostraron solidez defensiva. Los primeros 25 minutos fueron muy parejos, con pocas llegadas claras y un juego disputado principalmente en el medio campo. Ni Marathón ni Choloma lograron establecer un dominio claro del balón en ese tramo.

Hacia el final del primer tiempo, los dos clubes intentaron tomar el control del partido, pero el encuentro se mantuvo equilibrado y sin goles al descanso.