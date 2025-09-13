Tabla de posiciones tras tropiezo de Motagua vs UPNFM; sorpresa en la cima

San Pedro Sula, Honduras.

¡Inesperado inicio! La novena fecha del Torneo Apertura 2025 tuvo grandes golpes en sus primeros dos cotejos. El Victoria vs Juticalpa FC y el Motagua vs Lobos UPNFM, fueron los protagonistas en este sábado 12 de septiembre.

La Jaiba Brava y el equipo canechero se dieron un festín en el Estadio Municipal Ceibeño, sin embargo, el equipo de Humberto Rivera se quedó con los tres puntos como visitante luego de remontar y vencer por 2-3 al cuadro que dirige Jhon Jairo López.

A partir de las 7:30 PM, se enfrentaron el Motagua vs Lobos de la UPNFM en el Estadio Carlos Miranda en otro partidazo. Los Azules sufrieron pero evitaron su primera derrota tras la llegada de Javier López al banquillo del Ciclón tras igualar 3-3.