Tabla de posiciones tras tropiezo de Motagua vs UPNFM; sorpresa en la cima

¡Inesperado inicio! La novena fecha del Torneo Apertura 2025 tuvo grandes golpes en sus primeros dos cotejos. El Victoria vs Juticalpa FC y el Motagua vs Lobos UPNFM, fueron los protagonistas en este sábado 12 de septiembre.
La Jaiba Brava y el equipo canechero se dieron un festín en el Estadio Municipal Ceibeño, sin embargo, el equipo de Humberto Rivera se quedó con los tres puntos como visitante luego de remontar y vencer por 2-3 al cuadro que dirige Jhon Jairo López.
A partir de las 7:30 PM, se enfrentaron el Motagua vs Lobos de la UPNFM en el Estadio Carlos Miranda en otro partidazo. Los Azules sufrieron pero evitaron su primera derrota tras la llegada de Javier López al banquillo del Ciclón tras igualar 3-3.
Con los primeros resultados de la jornada 9 del Torneo Apertura 2025, el liderato lo mantiene el Olimpia con 17 unidades; los Albos descansan en esta fecha. La segunda plaza la ocupa el Marathón con 15 puntos y puede desplazar al "Rey de Copas" si obtiene un resultado positivo este domingo ante el CD Choloma.
El Juticalpa FC escala en la tabla de posiciones y se ubica en el tercer lugar con 14 puntos y es perseguido por el Platense con 13 unidades.
Ya en el quinto lugar se mantiene el Olancho FC con 12, equipo que es rival de turno de los Escualos en esta novena fecha. Los Lobos de la UPNFM se quedaron en la sexta posición con también 12; Motagua es séptimo con 11 y baja al Real España al octavo con 11.
TABLA DE POSICIONES DEL APERTURA 2025
Y en las últimas posiciones, el Génesis PN se mantiene en el noveno puesto con 6 puntos, seguido del CD Choloma con 4 y el Victoria en el fondo con apenas 3 puntos.
RESULTADOS Y PARTIDOS RESTANTES DE LA JORNADA 9
Victoria 2-3 Juticalpa FC
Motagua 3-3 Lobos de la UPNFM
Olancho FC vs Platense (Domingo 14 de septiembre a las 3:00 PM)
Marathón vs Choloma (Domingo 14 de septiembre a las 7:30 PM)
Génesis PN vs Real España (Lunes 15 de septiembre a las 3:30 PM)