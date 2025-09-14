¡Debut en LaLiga! Kervin Arriaga se estrena con Levante en empate ante el Betis

Valencia, España.

Se disputó la jornada 4 de la Liga de España donde el Levante se enfrentó al Real Betis en el estadio Ciutat de Valencia y el marcador finalmente concluyó 2-2. Los locales dejaron escapar la victoria.

La expectativa en Honduras se generó con la convocatoria oficial y primera de la temporada 2025-2026 para el volante de contención Kervin Arriaga con el Levante.

Iván Romero y Etta Enyong abrieron el camino de los goles e ilusionaron al Levante a los minutos 2 y 10 del encuentro. Pero los béticos descontaron al 45+2 por medio de Juan Camilo Hernández y al 81 emparejó Pablo Fornals el marcador.