Olancho FC remonta y baja de las nubes al Platense en intenso duelo

Olancho, Honduras.

Un Potro nunca se rinde y se confirmó este domingo en el duelo donde Olancho FC vino desde atrás y remontó para vencer 2-1 al Platense en duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Ambos equipos demostraron que están para dar la pelea en la presente campaña y perfectamente pueden ser el caballo negro de unos clubes grandes en le atapa final del campeonato.

Uno de los interesantes ingredientes para este juego fue la reapertura del estadio Juan Ramón Breve en Juticalpa, Olancho. El recinto deportivo fue remodelado y ahora cuenta con grama híbrida. Los trabajos en el estadio fueron instalación de una carpeta de grama híbrida, moderno sistemas de drenaje y de riego, pintura general de las gradas, cambio de marcos y dogauts, mejoras en vestuarios, entre otros. El costo de la inversión ronda los 38 millones de lempiras, informó la Condepor.

Los escualos se pusieron en ventaja con gol en el primer tiempo de Eduardo Urbina gracias a un certero cabezazo cuando se jugaba el minuto 9. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Heridos en su amor propio, Olancho FC se encargó de remontarlo en la parte de complemento con golazos de Óscar Alméndarez y Rodrigo De Oliveira en los minutos 46 y 87. Cabe señalar que inclusive el conjunto local falló un lanzamiento penal ya que el experimentado centrocampista Alex López cobró un lanzamiento que fue detenido por el portero colombiano Javier Orobio de la visita.

Con esta victoria, Potros escala hasta el tercer lugar sumando 15 puntos demostrando que van en serio por dar pelea. En la próxima jornada visitarán al Olimpia. En el caso del Platense, los escualos se estancan en el quinto lugar de la clasificación con 13 unidades y su próximo duelo será ante Motagua.

