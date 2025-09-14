Tabla Liga Nacional: Olimpia es bajado y nuevo líder en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia , club que descansó en la novena fecha, sufrió las consecuencias de no tener actividad ya que han perdido el primer lugar del campeonato.

La jornada 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras nos ha dejado este fin de semana a un nuevo líder en la primera división del fútbol hondureño.

El nuevo líder de la Liga Nacional de Honduras es el Marathón, equipo que logró un triunfo sufrido de 1-0 ante el CD Choloma con gol del atacante argentino Nicolás Messiniti.

Los verdolagas suman 18 puntos llegando a la punta de un torneo que cada vez se pone más interesante. En el caso de los albos son desplazados a la segunda posición y cuentan con 17 unidades.

En la próxima jornada a realizarse a mitad de semana, Olimpia vuelve a la acción y este miércoles 17 de septiembre estará recibiendo al Olancho FC en un duelo donde están obligados a ganar para volver al primer puesto.

En el caso del Marathón, los dirigidos por Pablo Lavallén viajan hasta la ciudad de Choluteca para medirse el jueves como visitante a los complicados Lobos de la UPNFM