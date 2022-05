Ahora en el equipo sampedrano no han perdido tiempo y han comenzando a buscar fichajes y uno de los jugadores al que buscan incorporar es al mediocampista hondureño Damin Ramírez, quien tuvo un gran Clausura 2022 con la camiseta del Victoria de La Ceiba.

Una persona perseverante

Damin Ramírez nació en la aldea de La Rosa, Yoro y más tarde se trasladó a las Lomas del Carmen en San Pedro Sula, una región donde terminas ligado en las maras y pandillas o encuentras una verdadera pasión para sobresalir: en su caso, el fútbol.

“Siempre he sido una persona humilde. Mis padres me dieron el estudio y logré graduarme con mucho esfuerzo, él me decía que lo hiciera para después cumplir mis sueños. Yo siempre decía que algún día iba a ser parte de esta liga”, mencionó el futbolista en su momento en declaraciones que le brindó a Grupo OPSA.

Ramírez no pertenece a una familia privilegiada con lujos, pero sí con buenos valores morales y espirituales.

Trabajó de albañil junto a su padre, recogió basura e inclusive durmió en la intemperie en un parque de San Pedro Sula, todo por jugar este hermoso deporte.