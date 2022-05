Luis Suárez confiesa haber recibido oferta para jugar en Centroamérica

El delantero uruguayo Luis Suárez ha causado revuelo en las últimas horas tras confesar que ha recibido ofertas para jugar en el fútbol de Centroamérica.

Tras ser dado de baja en el Atlético de Madrid, “El Pistolero” reaccionó sorprendido por dicha decisión de los colchoneros de darle de baja y reveló que por ahora su futuro es incierto de cara a la próxima campaña.

”Me hubiese gustado seguir porque estaba encantado, estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado, pero aceptándolo de la mejor manera y también sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel que estaban a un grandísimo nivel, pero capacitado de poder cumplir con lo que pedía el entrenador. Pero no se dio la posibilidad”, dijo en una entrevista en ‘El Larguero’ de la ‘Cadena Ser’.

La sorpresa de la charla llegó cuando Luis Suárez confesó que recibió ofertas del fútbol mexicano, sudamericano e inclusive de Centroamérica. Sin embargo, el charrúa no está interesado en jugar en dichas competiciones.

“No estoy pensando en el dinero, estoy pensando a nivel deportivo. Es Europa. Te llaman de Sudamérica, Centroamérica, de México, Argentina. Mi mentalidad y cabeza está para Europa. Mi cabeza la tengo acá”, indicó de manera rotunda.

Cabe señalar que el pasado mes de abril Suárez pudo compartir con el presidente Rafael Villeda del Club Deportivo Olimpia de Honduras y el máximo dirigente compartió una fotografía con el goleador sudamericano.

Luis Suárez estuvo dos temporadas bajo el mando del director técnico argentino Diego Simeone en el Atlético de Madrid y en su primer año conquistó La Liga de España. En la actual campaña disputó 45 partidos, en los que marcó 13 goles y brindó tres asistencias.