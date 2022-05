Héctor Vargas luce sereno, no le aturde el 3-0 en contra en la ida de la final contra Motagua. El estratega sudamericano cree en la remontada y cree también en la capacidad de su equipo.

Al argentino se le escucha sin temor alguno creyendo que en el Olímpico Metropolitano podrán revertir la situación contra un club capitalino que viene encumbrado y mete en zozobra a la máquina.

La exposición de Vargas Baldús fue de “creer”, “revertir”, “remontada” y “hcaer historia”. Fueron las palabras que más utilizó. Pidió a la afición llenar el coloso sampedrano y que juntos logren la épica contra el Ciclón Azul de la “Tota” Medina.

LO QUE DIJO EN CONFERENCIA:

Su análisis del juego de ida:

“Analizando el partido anterior, hay cosas puntuales que corregimos. Motagua anota el gol cuando el equipo estaba de más, nosotros tuvimos la situación más clara con una de Getsel Montes que la saca Licona. De ahí el equipo empezó a encontrarse, nos faltó el manejo de partido y de saber que estos son 180 minutos, también tenemos equipo para decir que vamos por algo, hemos logrado cosas importantes así que ¿por qué no? vamos ante un equipo que si ellos en 90 minutos nos convirtieron tres goles allá, por qué no convertirlos nosotros aquí que vamos a estar de local”

¿Cómo está el equipo después de la derrota?

“El grupo está bien, a mi me gustan los retos y se los hice saber a ellos, los que se tienen que lograr, esto es una oportunidad, si bien nunca he ganado un 3-0 en una final, pero es una oportunidad, si nunca nadie lo ha hecho, intentémoslo nosotros, siento que lo vamos a revertir. Es una oportunidad linda para poder hacer historia y lograrlo. Ojalá pintemos de amarillo y negro todo el estadio para que podamos lograr la tan ansiada hazaña”

La roja de Gerson Chávez

“El tema de la expulsión es la inexperiencia de no saber jugar una final de pensar que la final se terminaba ese día y si bien Gerson es importante, hay otros que lo pueden hacer y podemos conseguir el resultado que queremos”.

Errores en la final

“Fueron hechos puntuales, pagamos caro esos errores, si bien me pareció extraño el tema de la asignación arbitral para este partido porque en juegos anteriores él mismo había dirigido el Motagua-Olimpia, así que al principio no cobraba o no quería cobrar nada que corresponda para tener a Motagua dentro de su marco, en ese aspecto si influyó para que pudieran salir y encontrarse con el gol, pero ese partido fue así, complicado por todas las situaciones puntuales que decía. Esperaba eso, por eso había hablado antes y estoy convencido que este partido lo tenemos que sacar, creo en el equipo, tengo jugadores que son determinantes, está Ramiro Rocca que ya está para jugar de titular y sin duda tenemos que darle vuelta al resultado”.

Motagua le ganó en cada disputa de pelota

“Lo táctico es el gol. Con el gol se agranda Motagua y la situación cambió bastante, pero hasta el primer gol vi que manejamos la situación del partido, después cambió porque el equipo no supo manejar que eran 180 minutos pero hasta el gol no vi superior a Motagua, lo manejamos hasta el primer gol, jugó mucho mejor el Real España pero los errores los pagamos muy caro y después de eso sí porque además estaban en su cancha”.

Mal manejo del partido

“Al comenzar el segundo tiempo presionamos un poco hasta la entrada de Rocca, que lo saca el árbitro por el tema del baiker, Rocca entra con 1-0 en contra y vuelve a entrar con un 2-0 en contra y esa situación nos complica mentalmente. Después de la expulsión de Chávez nos cae el tercer gol. La situación pasa ahora por revertir el resultado”.

Convencer de la remontada a los jugadores

“El tema está en que los números te avalan para poder lograr la remontada. Jugamos en nuestra casa, es una final, no hay mañana, el equipo se va a jugar el todo por el todo para darle vuelta. Haciéndoles un gol se les puede llegar al segundo y el tercero se lo hacen ellos, no tengo duda que le vamos a dar vuelta al resultado. Esta es una oportunidad para hacer historia y vamos con todo por eso”.

Cómo penetrar la defensa de Motagua, que es fuerte:

“Nosotros también, sacando el partido contra el Vida que habían muchos suplentes, hemos sido una defensa sólida y fuimos el equipo más goleador del campeonato. Tenemos una defensa sólida y con una buena delantera, es una buena oportunidad de demostrar. Pero en la final cambia todo, por más que sean muy sólidos, te hacen un gol y primero se empiezan a reunir entre ellos, y en el segundo se insultan entre ellos y el tercero se lo meten ellos, le pasó al Chelsea en la Champions, al City, a Tigres en México, por más que sean sólidos, en partidos a veces no entendes porqué pero se les va el juego como agua entre las manos pero nosotros vamos a hacer historia”.