Pese al 3-0 sufrido en la final de ida del fútbol hondureño a manos del Motagua, el entrenador Héctor Vargas del Real España señaló que confía en poder conseguir la remontada.

El estratega argentino fue firme en el análisis del partido cuyos goles se produjeron en momentos puntuales.

Además, explica las razones por las que la gesta histórica, que nunca nadie más ha logrado en el fútbol hondureño, es posible de realizar.

LA CONFERENCIA

Sensaciones tras el partido

Fue un partido atípico con situaciones que nos costaron demasiado caros. Una falta a Carlos Mejía no cobrada, nos confiamos que la iban a pitar y nos cayó el primer gol. En el segundo gol nos cae estando Ramiro afuera y ya el tercero fue una vez con la expulsión de Chávez. El resultado es favorable para Motagua, pero todavía tenemos 90 minutos en casa y podemos lograrlo. Fue atípico para nosotros, favorable para Motagua.

Jugamos bien, solo fallamos en situaciones puntuales y eso nos costó el resultado. Si en 90 minutos ellos hicieron tres goles, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en San Pedro Sula?

¿Qué le ilusiona para poder remontar?

Que no tenemos nada que perder. Me ilusiona que he tenido la oportunidad de antes remontar un 3-0 en semifinales. Hoy el Manchester City perdía 0-2 y le dio vuelta en cinco minutos para ser campeón. A mí no me desilusiona el resultado. Cuando mejor jugábamos nos cayó el primer gol, los goles fueron en momentos puntuales, eso marca que tenemos posibilidades de revertirlo.

¿Ve remontable el resultado?

Totalmente. El que no crea, que no vaya al estadio. Tenemos que jugar de manera inteligente, estamos con todas las posibilidades.

¿Qué le puede decir al jugador y afición tras la derrota?

No tengo que decir nada, tengo que demostrar, por eso ganamos las vueltas. El que me diga que no se puede, entonces no entiende nada del fútbol. Me acuerdo cuando perdimos con Trinidad y Tobago se creía que se iba a ganar en el Azteca, y toda la prensa creía que se ganaría en el Azteca y no fue así.

¿Qué pasó en la expulsión de Gerson Chávez?

Creo que fue un impulso de un jugador que nunca antes había jugado una final. Si bien, hay cosas que te dejan ver alguna circunstancia de juego que te revelan, no era para hacerlo de esa manera.