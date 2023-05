Marathón los sorprendió: “Mamá, vamos a conocer al país de Messi”

Si bien es cierto, la ‘Mini H’ no arrancó el Mundial como lo esperaba, las esperanzas de los 21 guerreros convocados aún se mantienen y más allá de lo que vemos a través delas pantallas, hay un sinfín de historias que no conocemos.

Y continuó: “Estábamos pendientes, a ellos como jugadores les avisan primero, entonces estábamos esperando a que lo llamaran y me dice ‘Mamá ya me mandaron el mensaje, estoy convocado para el Mundial’.

“Yo siempre he estado ahí apoyándole, desde pequeño. Cuando iba a entrenar lo llevaba y traía. El papá como le tocaba trabajar entonces no podía estar, a veces cuando los domingos lo acompañaba”, relató la madre del futbolista verdolaga.

-- Una llamada, una sorpresa y nudos en la garganta por conocer la ‘tierra de Messi y Maradona’--

Más allá de eso, Ruth reveló que al principio había un poco de tristeza por no poder compartir con su hijo en su cumpleaños, pero para las sorpresas que da la vida, recibió una llamada que cambiaría el rumbo por completo.

“Cuando ellos se vinieron, la segunda semana de mayo, Rolin Peña me llamó cuando estaba trabajando en mi negocio y me dijo sobre que pensaba, si quería venir al Mundial: ‘Que dice sobre ir a ver a su muchacho debutar”.

“Nombre, se me hizo un nudo en la garganta que no podía ni hablar, no me la podía creer que me iban a mandar para Argentina y que gracias a Dios nos enviaron a los tres (su esposo y su hijo menor)”, quienes reaccionaron alegres y el pequeño “llorando por que me decía ‘mamá vamos a conocer allá al país de Messi, de Maradona’.

“Es primera vez que viajamos, incluso estuve pensando desde que me dijeron que el Mundial era aquí en Argentina, pues yo estaba triste por que Isaac cumple años este día (24 de mayo), y me decía ‘no la voy a pasar con mi hijo’, pues al menos aunque sea a irle a dar el abrazo que siempre durante 19 años se lo he dado y eso me ponía triste. Entonces el día que Rolin me dijo a mi (del viaje) yo solo me acordé de eso del cumpleaños”.

Un festejo diferente, ya que Isaac Castillo se encuentra concentrado con la selección de Honduras de cara a la segunda fecha del Mundial Sub-20 de Argentina ante Corea del Sur, pero que contará con el apoyo incondicional de su familia para este duelo.