Luis Vega habla sobre su salida del Marathón y su llamado a la H

Y agregó: “Sería lindo representar al país en la Copa Oro, me siento animado y con mucha motivación porque solo estar en un microciclo es un orgullo. En lo personal me siento preparado para estar en el alto nivel, para eso me he preparado todos esos años en Primera División”.

SALIDA DEL MARATHÓN

Luis Vega fichó por Motagua días después de culminar una destacable participación en semifinales con Marathón, cuyo presidente Orinson Amaya declaró que su pase a las Águilas fue por influencia de su representante, siendo este su padre.

“El fichaje de Motagua se dio hasta el final del torneo. Estaba 100% concentrado en ganar la décima (copa), lastimosamente no se pudo, y al finalizar estuve pendiente a ofertas que llegaran. Al final la decisión fue de todos, fue familiar. Yo también tomé la decisión de un nuevo reto y nuevos aires”, aclaró el defensor central.

”A Motagua lo asimilo como una responsabilidad más grande, un nuevo reto, lo cual me gusta. Sé que tuve una buena temporada en Marathón, Dios me dio todas las energías y fortalezas para hacer las cosas de la mejor manera; tuve muy buenos momentos con el equipo, estoy agradecidos con ellos”, mencionó el joven zaguero.

Vega, así como el eterno capitán Maynor Figueroa, estaría empezando su trayectoria con la Selección Nacional a muy corta edad. Ante esta pregunta comparativa de los medios presente, el futbolista del Motagua declaró lo siguiente.

”Maynor ha sido un gran referente y un ejemplo a seguir. Varios que han pasado por la Selección me han dicho que debería ser uno de los referentes aquí, y para eso he estado trabajando, esperando la oportunidad para dar a conocer mis virtudes”, acotó Luis Vega.