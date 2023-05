Marathón revela por qué se fue Luis Vega al Motagua

El Motagua hizo oficial la tarde de este lunes el fichaje del defensor Luis Vega, quien se unirá al cuadro tras su gran torneo Clausura 2023 con la camiseta del Marathón.

Tras confirmarse el fichaje del cuadro azul, en el cuadro verdolaga se pronunciaron luego de perder a uno de sus futbolistas que salió desde las categorías inferiores en el equipo sampedrano.

Orinson Amaya, presidente del Marathón, lamentó la salida de Luis Vega y señaló que el padre del futbolista fue el responsable que el chico de 21 años de edad no siguiera en la institución verde.

“Recién miramos la noticia que Luis Vega firmó con Motagua, es algo que ya lo sabíamos desde hace un par de semanas. Solo para clarar, hicimos todo el esfuerzo para que el jugador siguiera, me reuní con el papá y Rolando Peña. Pero el señor simplemente manifestaba que ofreciéramos, le hicimos una buena propuesta, pero el señor (padre de Vega) me fue franco y me dijo que no quería que siguiera en el equipo, el jugador quería continuar, pero el papá es el que decide”, comenzó señalando el máximo jerarca del club sampedrano en declaraciones al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.