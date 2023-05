Oficial: ¡Motagua anuncia a Luis Vega como su nuevo fichaje!

Oficial. El Motagua anunció este lunes a su nueva incorporación y se trata del defensor central Luis Vega, procedente de Marathón.

Tal como lo adelantó Diario LA PRENSA, el exfutbolista del Monstruo Verde llegaría a las filas del Ciclón Azul tras culminar su contrato con el equipo sampedrano, eliminado el pasado sábado ante Olimpia en las semifinales (global 2-2).

“Eso lo veremos al final del torneo, aún no lo he decidido, estoy concentrado 100% en Marathón, en conseguir la décima, porque no me voy a ir hasta que lo consiga”, declaró el defensor sobre su futuro antes de disputar el duelo de vuelta ante los Albos.

A dos días de la eliminación de Marathón en semifinales, el Motagua oficializó el fichaje del joven futbolista y sumó su cuarta incorporación luego de quedar eliminados en el repechaje, justamente ante el conjunto verdolaga.

“¡Bienvenido al Nido del Águila! El Fútbol Club Motagua, hace oficial la contratación del jugador Luis Vega para defender nuestro escudo con mucho orgullo”, expresó el Ciclón Azul en sus redes sociales.