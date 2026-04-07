Presidente del Marathón rompe el silencio tras indisciplina en el plantel

San Pedro Sula, Honduras.

A las puertas de enfrentar este jueves un clásico ante Motagua, el ambiente en el Marathón no es el mejor tras la situación que se vive dentro de la plantilla con los actos de indisciplina. Luego de la noticia publicada por Diario LA PRENSA, donde se reveló que hay al menos siete jugadores que están en la cuerda floja y con un proceso disciplinario. Entre ellos André Orellana, Carlos 'Chuy' Pérez, Bryan Moya y José ‘Pajarito’ Aguilera. Más de uno podrán abandonar en las próximas hora la institución y otros recibirán sanciones drásticas.

El presidente de la institución verdolaga ha tenido que salir al paso para dar la cara ante la situación que no le abona en nada a su gestión presidencial. Por medio de su red social de X, Daniel Otero indicó que: "Mantengámonos unidos: junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y la enorme afición de nuestro querido Marathon". Además, no descartó sanciones, si se comprueban los actos de indisciplina: "Si se confirman actos de indisciplina, se tomarán medidas con firmeza".

ESCÁNDALO EN LAS INTERIORIDADES