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Manchester City cumple y sacude la cima: así queda la tabla de la Premier League

Manchester City hizo su tarea y se adueñó de la cima de la Premier League, dejando sin margen de error al Arsenal en la recta final del campeonato.

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 14:57 -
  • Agencia EFE
Manchester City cumple y sacude la cima: así queda la tabla de la Premier League
Inglaterra.

Treinta y tres jornadas después, el Manchester City es líder de la Premier League. Después de 21 jornadas detrás del Arsenal en la tabla, los de Pep Guardiola batieron este miércoles al Burnley, al que además descienden al Championship, y ascienden al primer puesto con cinco partidos por jugar.

La presión es total para los 'Gunners', que ya no tienen margen de fallo ante un City que sumó este miércoles su séptima victoria en los últimos nueve partidos. Empatados a puntos, la diferencia de goles da el liderato al City, que, sin embargo, no estará del todo contento con su visita a Turf Moor, porque pudo marcar muchos más goles y abrir aún más brecha.

Los aficionados más optimistas del Arsenal deseaban un pinchazo contra el Burnley, pero la estadística mostró que esto era casi irreal. Desde la última vez que el Burnley rascó un empate en casa contra el City en 2018, los 'Sky Blues' han ganado los últimos catorce enfrentamientos con un total de 51 goles a favor y solo tres en contra.

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Ese optimismo duró cinco minutos, lo que tardó Erling Haaland en ganar una carrera ante los centrales y picar la pelota ante la salida de Martin Dubravka. Instantes antes, Rayan Cherki ya había estrellado un balón en el larguero, por lo que el gol tampoco pilló por sorpresa a un Burnley que pudo recibir varios goles más en la primera parte, pero que, por fortuna y por falta de puntería del City, tuvo el privilegio de irse vivo al descanso.

Tampoco les cambió mucho la vida irse 0-1 o 0-3, porque su plan poco cambió con miras a la segunda mitad. El City no sentenció y ellos siguieron dentro del encuentro, pero sin colmillo para hacer daño y tratar de trasar su descenso al Championship.

El City , que sí buscó con algo más de ahínco el 0-2, tampoco perdió la cabeza. Ya habrá más partidos para engordar la diferencia de goles, pensaron los 'Sky Blues', que a falta de cinco partidos para la final ya han logrado el primer objetivo, reducir a cero la diferencia con el Arsenal.

Este fin de semana, mientras los de Mikel Arteta reciben al Newcastle United, jugarán las semifinales de la FA Cup. La presión vuelve a estar en el tejado del Arsenal .

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