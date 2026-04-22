Manchester City cumple y sacude la cima: así queda la tabla de la Premier League

Inglaterra.

Treinta y tres jornadas después, el Manchester City es líder de la Premier League. Después de 21 jornadas detrás del Arsenal en la tabla, los de Pep Guardiola batieron este miércoles al Burnley, al que además descienden al Championship, y ascienden al primer puesto con cinco partidos por jugar.

La presión es total para los 'Gunners', que ya no tienen margen de fallo ante un City que sumó este miércoles su séptima victoria en los últimos nueve partidos. Empatados a puntos, la diferencia de goles da el liderato al City, que, sin embargo, no estará del todo contento con su visita a Turf Moor, porque pudo marcar muchos más goles y abrir aún más brecha.

Los aficionados más optimistas del Arsenal deseaban un pinchazo contra el Burnley, pero la estadística mostró que esto era casi irreal. Desde la última vez que el Burnley rascó un empate en casa contra el City en 2018, los 'Sky Blues' han ganado los últimos catorce enfrentamientos con un total de 51 goles a favor y solo tres en contra.