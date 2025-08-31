Asqueroso: Terrible acción de Luis Suárez a señor tras perder título de Leagues Cup

Miami, Estados Unidos.

Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 este domingo al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense. Apenas sonó el silbatazo final y comenzaron los empujones entre los jugadores de Inter Miami y Seattle Sounders, pues aparentemente los jugadores del equipo de Javier Mascherano reclamaron que los ganadores se burlaron de ellos tras el 3-0 y ahí comenzó la pelea en la que varios elementos estuvieron involucrados.

El delantero uruguayo Luis Suárez realizó un terrible gesto antideportivo que le da la vuelta al mundo ya que todos es conocido sus anteriores polémicas. Visiblemente frustrado por el resultado, Suárez se enfras­có en una acalorada discusión con parte del cuerpo técnico de Seattle Sounders y terminó realizando un escupitajo, una acción que ensució el cierre de la final. En la lamentable escena, a Luis Suárez los termina separando Oscar Ustari, arquero de Inter Miami y un miembro del staff del Inter, una imagen que de inmediato le dio la vuelta al mundo y nos hizo recordar el penoso historial de este tipo de situaciones que el 'Pistolero' tuvo en su carrera. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Más allá de la derrota y la tensión propia de una instancia decisiva, lo sucedido carece de toda justificación. Se trata de un gesto antideportivo que genera rechazo y abre un debate sobre el ejemplo que deben entregar las figuras del fútbol.

ESCÁNDALOS ANTERIORES