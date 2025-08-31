¡Seattle golea al Inter Miami de Messi y se corona campeón de Leagues Cup 2025!

Miami, Estados Unidos.

En calidad de finalista, el Inter Miami , campeón de la Leagues Cup en 2023, disputará igualmente la Liga de Campeones de la Concacaf en 2026, al igual que los Sounders.

Los goles de Osaze De Rosario, en la primera mitad, y de Alex Roldán y Paul Rothrock, en la segunda, castigaron la falta de pegada del Inter Miami, que tuvo dos oportunidades claras para igualar el momentáneo 1-0, con Messi y Tadeo Allende.

¡CAMPEONES! Los Seattle Sounders arrollaron por 3-0 este domingo al Inter Miami en el estadio Lumen Field de Seattle en la final de la Leagues Cup y dejaron a Leo Messi sin el que sería su tercer título en el fútbol estadounidense.

Se jugó en un ambiente de fiesta en Seattle, donde el cantante Mario Bautista animó la ceremonia prepartido al entonar el himno de la Leagues Cup. Por las gradas del Lumen Field había decenas de pancartas de Messi, pero miles de aficionados de los Sounders hicieron sentir en casa a sus jugadores.

Y se notó al comienzo del choque con unos Sounders agresivos, que jugaron mucho por las bandas, encomendados a la chispa de De La Vega y también al involucramiento de los laterales.

De Rosario, el máximo artillero de los Sounders en esta Leagues Cup, avisó dos veces al portero Óscar Ustari en los primeros diez minutos y la defensa local agredió en todas las posiciones a un Messi que sufrió para encontrar espacios para liberar su zurda.

Y la presión de Seattle tuvo premio en el minuto 26, cuando Alex Roldán colgó un perfecto centro desde la banda derecha que De Rozario envió al fondo de las mallas de cabezas para dar ventaja a su equipo.

Fue el premio al empuje de los verdes, que también pudieron regresar a los vestuarios con doble ventaja, de no repeler el poste un remate de Jesús Ferreira.

El descanso le vino bien al Inter Miami para reorganizar ideas y el equipo de Mascherano encerró a los Sounders en su mitad de campo durante veinte minutos en la reanudación. Pero le faltó pegada.

Messi tuvo una ocasión inmejorable tras un gran pase de Suárez dentro del área, pero remató con demasiada potencia y el balón terminó alto cuando apenas habían pasado cuatro minutos en la segunda mitad. Diez minutos después, Suárez volvió a inventar una línea de pase espectacular para liberar a Tadeo Allende, solo ante el meta.

El delantero abrió demasiado el disparo de pierna derecha y el balón terminó fuera. Fue un golpe psicológico para el Inter Miami, que empezó a pagar el desgaste de energías y a conceder espacios al contragolpe a los Sounders.

Ustari mantuvo con vida al Inter Miami con un milagro en un mano a mano con Paul Rothrock en el 73, pero su equipo no tuvo fuerzas para encontrar el gol.

En el minuto 82, los hombres de Mascherano pidieron penalti por un toque con una mano de Kalani Kossa-Rienzi en el área, pero el jugador de Seattle tenía el brazo muy pegado al cuerpo. Y, en la acción siguiente, el marfileño Georgi Minoungou fue derribado en el área por Yannick Bright. El árbitro no dudó en pitar la pena máxima que Roldán transformó con seguridad para el 2-0.

En un ambiente de fiesta en el Lumen Field, los Sounders cogieron confianza y pusieron la guinda a su noche con el definitivo 3-0 de Rothrock. Este domingo también se disputó en Los Ángeles la final para el tercer y cuarto puesto, ganada 2-1 por los Galaxy contra el Orlando City.