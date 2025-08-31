Dibu jugará en histórico club, Barcelona elige a crack, Rodrygo toma decisión, se cae fichaje de forma insólita

El mercado de fichajes llega a su recta final este 1 de septiembre y estos son los traspasos que se han dado en las últimas horas.
OFICIAL: Procedente del Liverpool, el lateral izquierdo griego Konstantinos Tsimikas es nuevo jugador de la Roma de Italia. Llega a préstamo por una campaña.
OFICIAL: El Olympiakos de Grecia ha fichado al delantero iraní Mehdi Taremi por 2.000.000 €. Firma hasta junio de 2027 y llega procedente del Inter de Milán.
Según el periodista Matteo Moretto, el delantero nigeriano Uche deja al Getafe y vuela rumbo a Inglaterra para firmar contrato con el Crystal Palace.
OFICIAL: El Bayer Leverkusen ha fichado al extremo marroquí Eliesse Ben Seghir por 32.000.000 € + 5M€ bonus. Firma hasta junio del 2030.
OFICIAL: El mediocentro belga Arthur Vermeeren ha sido presentado como nuevo jugador del Marsella.
El centrocampista francés Adrien Rabiot jugará en el AC Milan tras salir del Marsella de Francia.
Según Fabrizio Romano, el Atlético de Madrid ha llegado este domingo a un acuerdo con la Juventus por el traspaso de Nico González en calidad de cedido con opción de compra a final de temporada de 33 millones de euros, que puede ser obligatoria dependiendo del número de partidos que juegue con el Atleti.
Bombazo: De acuerdo con Ekrem Konur, el Pachuca de México ha puesto sus ojos en Memphis Depay como refuerzo estrella. De concretarse el fichaje, el delantero que en su momento jugó en Barcelona podría venir a Honduras ya que los Tuzos serán rivales del Marathón en el juego de su Centenario.
Insólito: Nico Jackson arribó a Múnich para firmar con el Bayern Múnich, pero Chelsea se arrepintió y le pidió que regresa a Londres después de confirmar la lesión de Liam Delap. Ahora, el delantero está volando de regreso a Inglaterra junto con su agente Ali Barat.
Según medios de Inglaterra, Marco Asensio jugará en la liga turca con el Fenerbahçe en un traspaso permanente tras competir cedido en el Aston Villa la temporada pasada. El atacante abandona el París Saint-Germain.
OFICIAL: El delantero chileno Bren Brereton Díaz es nuevo jugador del Derby County de Inglaterra.
OFICIAL: El lateral izquierdo Anass Salah-Eddine ha sido anunciado como fichaje del PSV, llega procedente de la Roma.
Fichaje random ya que nadie se lo esperaba: Informa Fabrizio Romano que el veterano delantero inglés Jamie Vardy jugará en el Cremonese de la Serie A de Italia.
OFICIAL: El lateral danés Elias Jelert es nuevo jugador del Southampton . Se une procedente del Galatasaray por una temporada por 300.000 € con opción de compra por 8.500.000 € + 10% futura venta.
Bombazo: El histórico Manchester United ha realizado un intento para fichar a Emiliano Martínez desde Aston Villa. El club red ha presentado una oferta cercana a £40 millones y está en conversaciones tanto con el jugador como con el club inglés.
El deseo del Dibu Martinez es llegar al Manchester United: Ya se han acordado los términos personales.
Bomba: Prensa española informa de que Barcelona elige a Harry Kane como el reemplazo perfecto de Lewandowski en el club culé para el verano del 2026.
Desde Italia apuntan a que la Atalanta no va a dejar salir del club a Ademola Lookman en calidad de cedido, solo si es de forma permanente. Hay varios equipos interesados en el extremo nigeriano, entre ellos el Bayern, el Tottenham y clubes de la Serie A.
El Crystal Palace ha rechazado una oferta de 40 millones de euros del Liverpool por el defensa Marc Guéhi, según 'The Guardian', que añade que el club de Londres quiere cinco millones más en bonificaciones y una cláusula de reventa del 10%. Las negociaciones continúan
El Leipzig está muy cerca de cerrar el acuerdo para el traspaso de Harder con el Sporting de Lisboa. Solamente queda los últimos detalles y el internacional danés volará a Alemania para las pruebas médicas y firmar el contrato.
Según Gianluca Di Marzio, Zaniolo estaría cerca de convertirse en nuevo jugador de la Juventus.
Si el AC Milan y la Roma llegan a un acuerdo, Santi Giménez podría convertirse en nueva incorporación de la Roma, mientras Dovbyk migraría al Milan. El delantero mexicano dejaría al conjunto rossonero.
El centrocampista estadounidense Yunus Musah deja al AC Milan y su nuevo equipo es el Atalanta.
El Chelsea hará un último intento por fichar a Fermín, centrocampista que milita en el Barcelona. Prensa inglesa informa que lanzará una oferta final y el jugador tendrá que decidir si la acepta.
CONFIRMADO: El brasileño Rodrygo ha tomado la decisión de quedarse en el Real Madrid tras ganarse la confianza de Xabi Alonso.