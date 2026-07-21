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Luis Palma se luce con el Lech Poznán en la ronda previa de la Champions League

El hondureño dio una asistencia y fue una de las figuras en la goleada 4-1 del Lech Poznań sobre el AGF de Dinamarca.

Luis Palma se luce con el Lech Poznán en la ronda previa de la Champions League

Luis Palma celebró otra gran noche europea al aportar una asistencia en el contundente triunfo del Lech Poznań, que quedó a un paso de avanzar en la UEFA Champions League. Foto EF.E.

Dinamarca.

Luis Palma sigue demostrando que está hecho para las grandes noches europeas. El futbolista hondureño fue una de las figuras del Lech Poznań, que dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 al AGF Aarhus de Dinamarca en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League.

El catracho aportó una asistencia, generó constante peligro y fue clave para que el campeón de Polonia quedara muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

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Palma fue titular y volvió a responder con una actuación destacada. Además de asistir uno de los goles, participó activamente en ataque y ayudó a que el Lech aprovechara la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador del conjunto danés.

Los goles del equipo polaco fueron obra de Mikael Ishak, Ali Gholizadeh, Afonso Sousa y Leo Bengtsson, mientras que el AGF descontó para mantener vivas sus esperanzas, aunque la serie quedó muy cuesta arriba para los daneses.

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Con este resultado, el Lech Poznań viajará con una ventaja de tres goles al compromiso de vuelta, que se disputará el miércoles 29 de julio en el Stadion Miejski de Poznań, Polonia. Si mantiene la ventaja en el marcador global, clasificará a la tercera ronda previa de la UEFA Champions League, un paso más cerca de la fase de liga del torneo más importante de clubes en Europa.

Luis Palma, por su parte, continúa consolidándose como una pieza importante del conjunto polaco y mantiene vivo el sueño de volver a disputar la máxima competición del fútbol europeo

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Redacción La Prensa
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