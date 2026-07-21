Luis Palma se luce con el Lech Poznán en la ronda previa de la Champions League

Dinamarca.

Luis Palma sigue demostrando que está hecho para las grandes noches europeas. El futbolista hondureño fue una de las figuras del Lech Poznań, que dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 al AGF Aarhus de Dinamarca en el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League. El catracho aportó una asistencia, generó constante peligro y fue clave para que el campeón de Polonia quedara muy cerca de avanzar a la siguiente fase.

Palma fue titular y volvió a responder con una actuación destacada. Además de asistir uno de los goles, participó activamente en ataque y ayudó a que el Lech aprovechara la superioridad numérica tras la expulsión de un jugador del conjunto danés. Los goles del equipo polaco fueron obra de Mikael Ishak, Ali Gholizadeh, Afonso Sousa y Leo Bengtsson, mientras que el AGF descontó para mantener vivas sus esperanzas, aunque la serie quedó muy cuesta arriba para los daneses.