Honduras rumbo a Liga de Naciones de Concacaf: conoce su bombo y día del sorteo

Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras ya tiene la mirada puesta en el próximo desafío oficial. La Concacaf confirmó este martes los bombos y el procedimiento del sorteo de la Liga de Naciones 2026-27, ceremonia que se realizará el jueves 23 de julio en Miami y en la que la Bicolor conocerá a sus rivales para el torneo que arrancará en septiembre. El certamen marcará el estreno oficial del técnico español José Francisco Molina al frente de la Selección Nacional. Tras asumir el cargo este año y disputar únicamente encuentros amistosos, el estratega tendrá su primera prueba competitiva con el objetivo de iniciar un nuevo proceso que devuelva a Honduras al protagonismo en la región. La Bicolor fue ubicada en el Bombo 1 de la Liga A junto a Costa Rica, por lo que ambos combinados nacionales no podrán enfrentarse en la fase de grupos. En los restantes bombos aparecen Jamaica y Haití; Guatemala y Trinidad y Tobago; Curazao y Surinam; Martinica y Nicaragua; además de El Salvador y República Dominicana.

Las cuatro selecciones mejor ubicadas en el ranking de Concacaf —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá— avanzaron directamente a los cuartos de final, mientras que las otras 12 disputarán la fase de grupos para buscar su clasificación a la siguiente ronda. Además del título regional, la Liga de Naciones tendrá un incentivo especial, ya que será una de las vías de clasificación para la Copa Oro 2027, aumentando la importancia de cada compromiso desde el inicio del torneo. Para Honduras, el desafío también pasa por mejorar sus actuaciones de las últimas ediciones y volver a competir por los primeros lugares de la Concacaf. Molina tendrá la misión de consolidar una nueva idea futbolística y aprovechar una generación que combina experiencia con jóvenes talentos para intentar superar lo realizado en torneos anteriores. El sorteo será transmitido en vivo desde Miami a través de las plataformas oficiales de Concacaf, donde la H conocerá el camino que deberá recorrer a partir de septiembre en el primer examen oficial del nuevo ciclo encabezado por José Francisco Molina.

Liga A

Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Confederación - México (1), Estados Unidos (2), Canadá (3) y Panamá (4) - se han clasificado automáticamente para los Cuartos de Final. Los 12 equipos participantes restantes han sido distribuidos en seis bombos y serán sorteados en dos grupos.

Los bombos son los siguientes

Bombo 1: Costa Rica, Honduras Bombo 2: Jamaica, Haití Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago Bombo 4: Curazao, Surinam Bombo 5: Martinica, Nicaragua Bombo 6: El Salvador, República Dominicana

Liga B

La Liga B contará con 16 equipos divididos en cuatro grupos de cuatro. Los equipos han sido distribuidos en cuatro bombos de la siguiente manera: Bombo 1: Guadalupe, Guyana, Cuba, Guayana Francesa Bombo 2: San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Bermudas, Granada Bombo 3: Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Belice, Dominica Bombo 4: Sint Maarten, Bonaire, Barbados, Islas Caimán

Liga C