Luis Palma rescata al Lech Poznań con gol y acaricia el título en Polonia

Polonia.

Lech Poznan , equipo que está a pocos puntos de ser bicampeón de Polonia, empezó a perder el partido en el minuto 52 con gol de Kike Hermoso.

El hondureño llevaba dos partidos sin ser titular y hoy volvió a tener la confianza del entrenador y no defraudó a su equipo.

¡Gol hondureño en Europa! Luis Palma vuelve a aparecer en el fútbol polaco para anotar el gol del empate del Lech Poznan ante el Arka Gdynia por la fecha 32 de la Liga de Polonia.

Sin embargo, el equipo del catracho se fue al ataque y encontró la paridad con un puntazo de Luis Palma que dejó parado al arquero rival.

La jugada nació con Patrik Wålemark quien aceleró la acción con un pase a Miki Ishak, y tras la intervención del defensor del Arka, Luis Palma envió el balón a la roja para anotar el 1-1 del partido.

Luis Palma salió al minuto 82' y Lech Poznan no pudo remontar ante el penúltimo de la tabla de la Liga Polaca.

Con este resultado, el catracho se acerca a conquistar su primer campeonato en el fútbol polaco y el octavo en su carrera.

El conjunto de Poznań se mantiene en la cima con 56 putos y depende de sí mismo para coronarse campeón a falta de dos fechas. Algo importante de mencionar es que su máximo perseguidor es Górnik Zabrze con 49 puntos, pero con dos partidos menos que disputarse.

Lo que si es claro para el equipo de Luis Palma es que a pesar de este tropiezo depende de ellos mismos para ser bicampeones de Polonia.