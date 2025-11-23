POLONIA.

Luis Palma, tras quedar fuera en la ruta hacia el Mundial con la Selección de Honduras, se ha reincorporado con su equipo, el Lech Poznań de Polonia, donde ha tenido una destacada actuación. En el reciente partido, su club goleó 4-1 al Radomiak Radom, y Palma contribuyó con una asistencia decisiva para uno de los goles del equipo.

El desempeño del seleccionado nacional ha sido fundamental para que el equipo azulón se mantenga en el cuarto lugar de la Ekstraklasa con 24 puntos tras 15 jornadas disputadas.

Desde su llegada a Lech Poznań, Luis Palma ha brillado notablemente, convirtiéndose en un referente del equipo polaco y mostrando su calidad futbolística. La goleada del equipo ante Radomiak Radom consolidó su buena racha y dejó claro el nivel competitivo de Palma, que se convierte cuando juega en Polonia.