  1. Inicio
  2. · Deportes

Luis Palma destaca en goleada: su nueva asistencia en su regreso a Polonia

El seleccionado participó en la goleada de su equipo ya su regreso luego de quedar fuera del Mundial 2026 con la Selección de Honduras.

POLONIA.

Luis Palma, tras quedar fuera en la ruta hacia el Mundial con la Selección de Honduras, se ha reincorporado con su equipo, el Lech Poznań de Polonia, donde ha tenido una destacada actuación. En el reciente partido, su club goleó 4-1 al Radomiak Radom, y Palma contribuyó con una asistencia decisiva para uno de los goles del equipo.

El desempeño del seleccionado nacional ha sido fundamental para que el equipo azulón se mantenga en el cuarto lugar de la Ekstraklasa con 24 puntos tras 15 jornadas disputadas.

Desde su llegada a Lech Poznań, Luis Palma ha brillado notablemente, convirtiéndose en un referente del equipo polaco y mostrando su calidad futbolística. La goleada del equipo ante Radomiak Radom consolidó su buena racha y dejó claro el nivel competitivo de Palma, que se convierte cuando juega en Polonia.

Presidente del Platense revela las ofertas que tiene por Erick "Yío" Puerto

El atacante hondureño fue clave en la creación de jugadas ofensivas y se destacó por su visión de juego y precisión en las asistencias, reportan los medios polacos.

Lech Poznań, con 24 puntos en 15 jornadas, aspira a seguir escalando posiciones, y el aporte del hondureño es fundamental en este objetivo. La combinación de Palma con otros delanteros como Mikael Ishak y el español Pablo Rodríguez ha generado un fútbol ofensivo y efectivo que les permitió una victoria contundente de 4-1 frente a Radomiak Radom.

Con esta destacada actuación, el jugador que pertenece al Celtic de Escocia, sigue dejando huella en el fútbol europeo y busca seguir creciendo en su carrera, a pesar de la decepción de no haber clasificado al Mundial 2026 con la selección hondureña.

Mundial 2026: Las grandes estrellas que se perderán la Copa del Mundo

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias