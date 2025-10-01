Indignación en Barcelona por lo que hará Luis Figo ante PSG

Barcelona, España.

El duelo FC Barcelona vs París Saint Germain por la segunda jornada de la UEFA Champions League tendrá un nuevo ingrediente y es el hecho de que vuelve a España un personaje "odiado" por todos los culés. Un cuarto de siglo después de que Luis Figo dejara las filas del Barça para incorporarse a las del Real Madrid, el jugador portugués vuelve al palco del estadio del club azulgrana. Lo hará para sorpresas de muchos como embajador de la UEFA en el partido de Champions League del equipo azulgrana contra el PSG en Montjuic.

La última vez que Figo acudió al estadio del Barça fue en 2009, poco después de retirarse. Presenció la victoria culé por 1-0 frente al Inter de la fase de grupos de la Champions e incluso afirmó que regresaba al Camp Nou con mucha ilusión. En aquella ocasión, no dudó en mostrar su deseo de que ganaran los italianos, a los que entrenaba su compatriota José Mourinho. Seis años antes de ese partido, el jugador portugués había protagonizado el episodio de la cabeza del cochinillo. Ningún aficionado culé que en 2003 tuviera uso de razón habrá olvidado la imagen del entonces futbolista del Real Madrid en el clásico en el Camp Nou dirigiéndose hacia un córner mientras volaban botellas de plástico, una de whisky, bocadillos y la famosa careta de cerdo. La decisión ha provocado enfado en muchos barcelonistas ya que consideran a Figo como un gran "traidor" por haberles dejado y cambiado al Real Madrid.

MENSAJE DE LAPORTA

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado que el exjugador del equipo azulgrana y del Real Madrid Luis Figo, que presenciará este miércoles el Barça-PSG de la Liga de Campeones como miembro de la UEFA, "será recibido con todo el respeto que corresponde" en el Estadio Olímpico Lluís Companys. "Figo es miembro de la junta de UEFA y es absolutamente respetable. Ha sido jugador del Barça, recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego él tomó una decisión y la vida continúa. Será recibido con todo el respeto que corresponde", ha declarado el presidente azulgrana antes de la comida institucional con la directiva del club parisino.