Luis Enrique responde a lo que dijo Arteta y avisa previo a final de Champions

Budapest, Hungría.

El entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, dijo este viernes que no necesitó utilizar las palabras de su colega Mikel Arteta, que afirmó que el Arsenal será campeón de Europa este sábado, para motivar a sus futbolistas porque "no hay mayor motivación que jugar esta final" de la Champions League.

"Creo que en este partido no hay un favorito", dijo el técnico español, y señaló que PSG y Arsenal, "más que dos ideas diferentes de fútbol, desarrollan dos caminos para llegar al mismo propósito".

"Ellos también marcan muchos goles y nosotros también defendemos bien", destacó en relación al duelo entre el equipo más goleador de la competición y el menos goleado. Luis Enrique alabó el trabajo de Arteta, aseguró que el Arsenal mereció ganar la liga inglesa pese a la presión del Manchester City y no quiso valorar las declaraciones del técnico vasco, que dijo que el sábado su equipo será campeón de Europa.