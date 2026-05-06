Luis Enrique avisa al Arsenal para la final y esto dijo tras eliminar al Bayern

Berlín, Alemania.

“Hemos dado un paso más en lo que es plantear un partido. No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, continuó el técnico.

“Si piensas lo que es venir a jugar un partido de este tipo, en este estadio, contra estos jugadores y la manera que ellos juegan, que no han perdido más que tres partidos en toda la temporada, sabíamos la dificultad, pero antes del partido hemos recordado que les habíamos ganado en París y por qué no podemos ganar aquí”, declaró el español en Movistar+.

Luis Enrique Martínez , entrenador del París Saint-Germain , destacó este miércoles, tras la clasificación para la final de la Champions League , que su equipo quiere “continuar” haciendo “historia” en el torneo y valoró que su conjunto ha “defendido como los ángeles” en la vuelta ante el Bayern Múnich.

Además, consideró que “individualizar” en el éxito del equipo en Múnich es “muy injusto” y que repasó que no ha podido repetir el once de la final de la Liga de Campeones ganada la pasada campaña en toda esta temporada por “lesiones”.

“Pero eso también muestra qué tipo de equipo somos. Hemos tenido el peor sorteo de la fase de grupos, los rivales, todo al revés... Siempre nos ha faltado algún jugador respecto al equipo que ganó la Champions del año pasado. Y hemos competido de la misma manera. Y luego nos ha tocado siempre que si queríamos una cosa nos tocaba la otra. Vamos a jugar la final, será algo histórico como club y la posibilidad de seguir luchando por ser campeón de Champions”, repasó.

En la final, el rival será el Arsenal, entrenado por el también español Mikel Arteta. “Le tengo mucho cariño, porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Ha creado un gran equipo, se ve qué tipo de entrenador es”, afirmó el entrenador del PSG.

“Será muy difícil, pero confiamos mucho en la manera que tenemos de jugar, en lo que queremos conseguir, hicimos la historia el año pasado, queremos continuar y seguro que daremos guerra”, añadió.

"¿Os acordáis lo que dije cuando terminó la fase de grupos? Dije que no veía a ningún equipo mejor que el mío. Todo el mundo me criticó. Todo el mundo decía que el PSG no sé qué... No me equivoqué. Para mí, Bayern está a nuestro nivel. El Arsenal es uno de los mejores equipos de la temporada. Lo que ha hecho durante toda la temporada es increíble. Y pueden ganar todavía la Premier", expuso el entrenador.