  1. Inicio
  2. · Deportes

Luis el "Bicho" Palma anota su primer gol en 2026 y Lech Poznan triunfa en amistoso

Luis Palma comenzó el 2026 de la mejor manera al marcar el gol del triunfo del Lech Poznan en su primer partido del año.

Primer gol de Luis Palma en el 2026 con el Lech Poznan

Primer partido del 2026 y primer gol para Luis Palma. El hondureño inició con pie derecho la gira que tiene el Lech Poznan por Oriente Medio y de paso les dio el triunfo.

El Lech Poznan se internó en Emiratos Árabes Unidos donde este este sábado 17 de enero se enfrentaron al MSK Zilina de Eslovaquia en un encuentro de carácter amistoso.

Luis Palma fue suplente en el arranque, pero jugó todo el segundo tiempo y cuando el encuentro estaba 1-1 apareció con un potente zapatazo dentro del área, al minuto 82, y darle la victoria a los polacos de 2-1.

Reconocido equipo de Centroamérica busca el fichaje de 'Yío' Puerto: ¿cuánto pide Platense?

Lech Poznan seguirá concentrado en Emiratos Árabes Unidos porque tiene programados dos amistosos más, el 24 de enero se enfrentará al AGMK Olmaliq de Uzbekistán y seguido del FC Noah de Armenia.

En la Liga de Polonia, Lech Poznan vuelve a la acción el 31 de enero cuando reciben al Lechia Gdańsk en el estadi Municipal de Poznan a la 1:15 pm, hora de Honduras.

El club donde milita el "Bicho" Palma es octavo en el campeonato local con 26 puntos en 17 jornadas. El liderado es compartido por Wisla Plock y Gornik con 30 unidades.

Técnico del Levante explica por qué no jugó Kervin Arriaga ante Real Madrid

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias