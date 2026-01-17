Luis el "Bicho" Palma anota su primer gol en 2026 y Lech Poznan triunfa en amistoso

Primer gol de Luis Palma en el 2026 con el Lech Poznan

Primer partido del 2026 y primer gol para Luis Palma. El hondureño inició con pie derecho la gira que tiene el Lech Poznan por Oriente Medio y de paso les dio el triunfo.

El Lech Poznan se internó en Emiratos Árabes Unidos donde este este sábado 17 de enero se enfrentaron al MSK Zilina de Eslovaquia en un encuentro de carácter amistoso.

Luis Palma fue suplente en el arranque, pero jugó todo el segundo tiempo y cuando el encuentro estaba 1-1 apareció con un potente zapatazo dentro del área, al minuto 82, y darle la victoria a los polacos de 2-1.