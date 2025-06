Luciano Spalletti destituido como seleccionador de Italia

Italia.

Luciano Spalletti anunció este domingo que la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) le destituyó del cargo de seleccionador de Italia , apenas dos días después de la abultada derrota ante Noruega (3-0) que complicó la clasificación para el próximo Mundial, el de Estados Unidos 2026, cita a la que Italia acudió por última vez en Brasil 2014.

"Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas", dijo en rueda de prensa este domingo.