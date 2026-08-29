Liverpool sigue sin ganar y cede frente al Nottingham Forest por la Premier

Londres, Inglaterra.

Mal estreno para Andoni Iraola en Anfield. El técnico español, en su primer partido oficial en el templo de Liverpool, sólo pudo sacar un punto gracias a un golazo de Víctor Muñoz en la recta final contra el Nottingham Forest (2-2). Un inicio muy pobre para el Liverpool, que en las próximas horas confirmará el fichaje de Bradley Barcola con el que espera solucionar algunos de los problemas que tiene en ataque. La ilusión por el jugador francés, por el que se pagarán unos 140 millones de euros, tratará de aplacar un arranque decepcionante, tras el empate contra el Newcastle United de milagro en el minuto 96, pero sobre todo por no conseguir ganar en casa al Forest por tercera temporada consecutiva.

Los de Oliver Glasner, que venían de perder en su estreno liguero con el Leeds United y de ser eliminados en la Copa de la Liga por el mismo equipo, sorprendieron a un pobre Liverpool, que empezó por detrás en el marcador cuando Igor Jesus bajó la pelota dentro del área, se la cedió a Morgan Gibbs-White y este a Dan Ndoye para que su disparo raso superar a Alisson Becker. El inicio menos deseado para los 'Reds', que en los siguientes minutos vieron un gol anulado a Florian Wirtz por fuera de juego y que se tuvieron que ir al descanso con el 0-1 y todas las dudas que ellas generan. De hecho, tuvieron que esperar hasta el minuto 60 para lograr el empate, cuando Alexander Isak remató en el segundo palo un gran centro de Cody Gakpo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse