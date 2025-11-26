Tabla posiciones Liga Nacional: Real España y Platense presionan y un eliminado

La Liga Nacional de Honduras vivió una emocionante Jornada 20, donde el líder del campeonato, el Olimpia, descansó y sin temor de perder la cima con sus 40 puntos y mantener a 4 unidades de distancia de Marathón, su más cercano perseguidor.

Por su parte, el triunfo del Platense 2-0 sobre el Olancho FC, enciende las alarmas y le permite a los escualos mantenerse firme en la lucha por estar en la fiesta grande del Torneo Apertura 2025 al alcanzar los 25 puntos.

Este resultado complicó al equipo Potros de Reynaldo Tilguath, quienes se ponen en zona roja con 23 unidades y relegados en el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Mientras tantos, la tercera posición, se encuentra Motagua con 28 puntos y a la espera de lo que pueda suceder el jueves en su visita a los Lobos de la UPNFM.

El Real España aprovechó su localía y tras vencer por la mínima (1-0) al Génesis Policía Nacional, llegó a los 28 puntos y se le acerca a las águilas que tienen dos partidos menos.

La tabla muestra un equilibrio interesante más allá del liderazgo, pues los azules intentan recortar distancia y escalar posiciones mientras Real España busca mantenerse entre los primeros cuatro. Con solo un partido pendiente entre ellos, todo está por decidirse y genera expectativas en la afición.

Como quinto lugar se quedan los escualos con 25 unidades, los Lobos de la UPNFM 24 puntos y el sexto lugar los Potros del Olancho FC con 23 puntos.

Juticalpa FC se ahogó en su propia casa al caer dramáticamente 4-3 ante el Victoria y se quedan con 20 en el octavo escaño.

Muy atrás y ya eliminado el Génesis PN con 16, Victoria con 11 y Choloma con 11, estos últimos dos lugares ya sin opciones de entrar a la fiesta grande del balompié hondureño en su Torneo Apertura 2025.