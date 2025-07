Tilguath reacciona tras goleada y señala a jugador del Olancho: "Voy requete encachimbado"

San Pedro Sula, Honduras.

El timonel del conjunto de Potros considera que deberá realizar las variantes necesarias de cara a la próxima jornada del domingo y no perdió la oportunidad para felicitar al rival.

Siendo muy sincero y directo con su análisis del partido. "Hay muchos horrores. De los cuatro goles hay un faul, no te paras en el balón y pasas del 3-1 al 4-1 y si no se dan cuenta en la institución seria que estamos seremos más de lo mismo. Este no es el mejor comienzo. Este trago amargo ya lo pasamos y hay que recomponer lo que viene".

En cuanto al desarrollo del partido destacó. "El fútbol no solo es posesión, el gol es táctico, lo muchachos se tienen que darse cuenta que debemos de competir contra todo, llegar a Juticalpa y preparar el partido del domingo"

Más allá de la calma con la que hizo su análisis del partido, Tilguath no escondió la molestia que le generó la paliza.

"Creo que dejamos de correr, aquí el aficionado pide huevos, pero no quiero que me metan cuatro. Yo voy requete encachimbado con lo que pasó hoy".