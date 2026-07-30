Liga Nacional inicia y hay cambio por partido de tiktokers

Tegucigalpa, Honduras.

La espera terminó. La Liga Nacional de Honduras levanta este viernes 31 de julio el telón del Torneo Apertura 2026, una edición que marcará el inicio de una nueva etapa con 12 equipos en competencia, un formato renovado y una primera jornada que se disputará entre viernes, sábado, domingo y lunes. Después de varias semanas sin fútbol de primera división, la emoción vuelve a los estadios con una fecha inaugural que promete grandes emociones. El encargado de abrir el campeonato será el duelo entre Platense y Real España en el estadio Morazán, dando el banderazo de salida a una temporada en la que todos buscarán destronar al campeón Motagua.

Sin embargo, en la previa del arranque del torneo, un hecho extradeportivo terminó acaparando los reflectores. El partido entre Olimpia y Lobos UPNFM, que originalmente estaba programado para disputarse el sábado, fue reprogramado para el domingo debido al evento internacional de tiktokers que se celebrará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde creadores de contenido de Honduras se enfrentarán a un combinado de Perú. La modificación del calendario ha generado sorpresa entre los aficionados, ya que no es común que un compromiso oficial de la Liga Nacional cambie de fecha por un espectáculo de este tipo. Aun así, el encuentro entre albos y universitarios se jugará un día después, manteniendo como sede el coloso capitalino. Más allá de este inesperado cambio, la Jornada 1 ofrecerá partidos atractivos. El sábado, Génesis será anfitrión del Choloma en La Paz, mientras que el domingo se disputarán tres compromisos: Juticalpa recibirá al vigente campeón Motagua, Estrella Roja enfrentará a Olancho FC y Olimpia hará finalmente su presentación frente a Lobos UPNFM. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse